Kiko Hernández se ha sentido totalmente traicionado por Belén Rodríguez: "Esto no se me va a pasar", ha sentenciado. Puso la mano en el fuego por su amiga, con quien ha protagonizado varios momentos entrañables, cuando se ha conocido que Belén criticaba a Kiko con otros compañeros de programa por considerarle "un mal pagador" ya que temía que le devolvería con retraso un préstamo de 100.000€ que le concedió hace siete años. "No solo se devuelve el dinero íntegramente sino que lo devuelvo 8 meses antes de lo que habíamos acordado ante notario", explicaba Kiko.

"Estoy flipando que tanta gente lo supiera y en 7 años nadie me haya contado 'se va diciendo esto'", ha confesado Kiko Hernández aunque ha añadido que no se lo hubiera creído. "La información no es dura 'per se', sino por cómo se produce todo esto", apuntaba Kiko Matamoros quien ha explicado varios detalles de cómo se produjo el préstamo y las supuestas mentiras de Belén Ro.

Telecinco

Kiko Matamoros ha pedido a Belén Rodríguez que "explique la verdad", a quién se lo contó, por qué lo pidió con antelación: "no sigas con medias verdades, contando un relato que no tiene ni pies ni cabeza". En este sentido, Kiko Hernández confesaba que Belén no quería contar nada del asunto en plató: "Cuando supimos que se iba a hablar en el programa de esto, ella me dijo que lo iba a negar. Yo no, yo le dije que lo iba a contar porque no había nada que ocultar, y en ese momento me dice ella que sí que lo iba a decir porque no era nada malo y yo me había portado bien con ella; por eso confié en que ella no lo había contado".

Así, Hernández ha criticado que "creo que la amistad es incondicional y yo nunca he traicionado a un amigo y he contado mentiras de un amigo. Nunca". Kiko Matamoros aseguraba que "esto es algo que ella se encarga de contar durante muchos años a muchísima gente", un detalle que ha terminado de romper a Kiko Hernández pues había caído en la cuenta de algo que le ha dolido profundamente: "cuando Belén se rompe la pierna, y yo estoy una semana cuidándola en mi casa, ¿ella iba contando esto?". Lo que Matamoros afirmaba.

Telecinco

Además daba más detalles, confesando que Belén Ro pidió a Hernández la devolución del dinero "de una manera abrupta, de sorpresa, innecesaria, con absoluta falta de empatía" y por la noche, un detalle que nadie más sabía, lo que terminaba por enfadar a Hernández: "es que es verdad que me lo manda una noche. Desde que me lo deja pasan dos meses hasta que recibo un mensaje a las 3 de la mañana diciendo 'devuélvemelo todo'". Así, añadía que el mensaje estaba instado por la persona que estaba al lado de Belén esa noche.

En este sentido, Terelu Campos apuntaba a que Belén pudo estar impulsada por un distanciamiento con Kiko tras el préstamo, algo que Hernández negaba rotundamente. "La persona que haya contado eso, que me lo imagino que se lo ha contado Belén... no. Se pueden inventar lo que quieran, decir que estamos en verano, pero rollos no. Porque hay un contrato firmado. A mi Belén me ofrece el dinero y cuando se pone la cosa pesada, lo cojo, se firma una devolución en un año y ya está. El notario no dice que si un día se enfada, hay que devolverlo, no".

Finalmente, al hablar con su abogado, Hernández recordaba que él pidió el notario para reconocer el préstamo debido a la gran cantidad, se firma en octubre, en noviembre paga 50.000€, se hace un segundo pago de 25.000€, y tras ello es cuando Belén le solicitó el resto del dinero rápidamente. "¿Por qué no se fía de que le devuelvas cuando le has pagado ya el 25%? ¿Y por qué inventa? ¿Por qué fabrica una historia que deja en pésimo lugar a un amigo?", se preguntaba Matamoros, a lo que Hernández no tenía respuesta.