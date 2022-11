Iván Sánchez es uno de esos hombres que te atrapa por su sonrisa, franca y generosa, por su naturalidad y simpatía, tratándose como se trata de un modelo y actor muy conocido, tanto en España como en México, donde se ha convertido en una celebridad. País que visita con frecuencia por motivos de trabajo y donde se siente como en su propia casa, aunque en Madrid es donde viven sus dos grandes amores: Jimena y Olivia, sus dos hijas, fruto de su matrimonio con la actriz Elia Galera, de quien está divorciado, lo que no impide que mantengan una muy buena relación. Me encuentro con Iván Sánchez para hablar de su primera novela, 'Sueño' y de la serie en la que da vida a Miguel Bosé. Un libro que te atrapa por cómo está contada una historia compleja, en la que los protagonistas van cobrando vida e interés según vas adentrándote en un mundo que describe con maestría y nos cuenta el por qué de este título. "De alguna manera era una forma de exorcizar: muchas cosas que yo quería sacar de mí están en el libro, otras son ficción absoluta... Hay muchas cosas de mí que tenía la necesidad de narrar, por ejemplo, una autorreflexión acerca del amor en sus diferentes etapas, con muchas de las cargas que traemos, con muchas de las decisiones que tomamos en la vida, que yo necesitaba contar, aunque no sabía cómo hacerlo, por eso brotó de esta manera, en forma de libro" cuenta y habla de los protagonistas de su obra. "Son tres personajes: la niña Danae, que tiene 14 años; Sofía, que está en los 40; y el narrador, que está en los 40. Creo que cada uno de los personajes son distintos, porque si me hubieran salido como él, me hubiera salido otro libro, oscuro, complicado, retorcido, muy reflexivo: es por lo que creo que, de manera instintiva, surgió Sofía, que trae luz, ganas de vivir. La novela se ha ido equilibrando de manera instintiva", revela.

Iván Sánchez triunfa con la serie 'Bosé' que ya se ha estrenado en Latinoamérica y está satisfecho con su trabajo. "Mucho. Somos tres actores, Hugo hace de Miguel de niño, José Pastor de los 18 a los 35, y yo de los 35 a los 53, el Bosé maduro. Está causando mucho morbo" aunque reconoce que no sabe qué piensa Miguel Bosé sobre la serie. "Es muy hermético. En la serie se cuenta toda la parte pública, y de la menos conocida, hemos hablado con personas que le conocen bien, periódicos, etc", revela.

Iván Sánchez, que fue modelo antes que actor, reconoce que su físico le ha abierto puertas. "Sí, sí, aunque después te das cuenta de que todo parte de uno. La confianza es esencial, por eso es tan importante confiar en lo que uno tiene y sacarlo siempre acorde con lo que uno quiere hacer" y habla del momento dulce que vive a nivel laboral. "Estoy en un momento fantástico, después de la pandemia ha habido mucho trabajo, se ha publicado mi libro y el 3 de noviembre se ha estrenado la serie de Miguel Bosé. También he terminado de rodar mi película como productor y actor con Imanol Arias y Juanjo Ballesta. Me están pasando muchas cosas en mi vida laboral, tanto que no me puedo quejar de nada", cuenta y desvela qué le ha dado México "un país que me ha dado muchas cosas maravillosas y al que yo le he abierto mi corazón. Ahí está mi segunda casa porque es un país fascinante" aunque aclara que ahora tiene su residencia en España donde viven sus dos hijas. "Pasé una década brutal, iba y venía 2 o 3 veces al mes para verlas, para estar con ellas. He hecho locuras, con la edad esas cosas te pasan factura, ahora no puedo ni quiero seguir ese ritmo porque la salud se resiente, hace como 4 años ya tomé la decisión de volver a Madrid a vivir, ahora vivo en Madrid, tengo mi casa en México. Cuando tengo trabajo, voy y vuelvo, y a la inversa", cuenta.

Iván Sánchez reconoce que, gracias al confinamiento provocado por el coronavirus, pudo pasar más tiempo con sus hijas. "A nivel personal el poder estar con mi familia fue maravilloso... Aprendí a escucharlas más, pasé mucho tiempo de calidad con ellas, me paró mucho los pies y la cabeza y a raíz de eso, gané mucha calidad en la comunicación con ellas" y habla de la magnífica relación que mantiene. "Ha cambiado porque están creciendo, y es un proceso maravilloso. Fíjate, entre los 2 y los 5 años las disfruté mucho porque en esa etapa los niños son puros, ahora que una tiene 12 y la otra 16, están en una época maravillosa, ya que afortunadamente todavía están muy centradas. Y yo feliz porque algo hemos hecho bien en ese sentido" y desvela que su hija mayor estuvo estudiando fuera, en Estados Unidos, durante un año. "Yo nunca tuve la posibilidad, la primera vez que salí con la moda tenía 18 años, me abrió los ojos al mundo. Y con las niñas una cosa que teníamos clara era que pudieran estudiar fuera. Una posibilidad que nosotros no tuvimos. Es lo mejor que les puede pasar... Estoy orgulloso de la responsabilidad que adquirimos su madre y yo. Ahí no nos equivocamos, los dos teníamos algo que debíamos cuidar y eran nuestras hijas. En eso hemos hecho un trabajo maravilloso", asegura.

"Los momentos que compartimos con los hijos son perlas que hay que cuidar, pulir y enriquecer con el tiempo" escribe Iván Sánchez junto a un 'selfie' que se hizo en la nieve con sus dos hijas.