Rosa Benito se encuentra disfrutando de unas vacaciones con amigas en Estambul, Turquía. Después de un viaje inolvidable a Nueva York, la ex de Amador Mohedano ha puesto rumbo a esta ciudad de moda junto a varias mujeres de su familia. Mientras se encontraban haciendo turismo por la capital de este país se ha registrado un atentado en pleno centro de la ciudad que ha causado más de 6 muertos y más de 58 heridos. Un gran susto del que la que fuera cuñada de Rocío Jurado ha salido ilesa. Ha sido la propia Rosa Benito la que ha compartido a través de sus redes sociales que se encuentra bien tras el atentado en Estambul.

" Para los que me preguntáis …Todo bien! Seguimos con nuestra vida 🧿 GRACIAS 🍀", ha escrito junto a una imagen en la que la podemos ver muy sonriente. Con este mensaje la peluquera manda un mensaje de calma tras el alboroto tras el atentado.

Un atentado que ha tenido lugar en la calle más céntrica de Estambul, como si en Madrid ocurriese esta desgracia en plena calle Preciados. Además del tráfico de gente natural por las calles más comerciales de la capital de Turquía, este domingo esta calle estaba aún más concurrida debido a un partido de fútbol que, finalmente, ha tenido que ser suspendido.

Aunque de momento no hay datos certeros sobre el origen de este atentado, unas imágenes que ha mostrado el programa 'Fiesta' señalan a una mujer con una mochila como una de las principales sospechosas.

A pesar de todo lo ocurrido, Rosa está desconectando mucho en esta ciudad e impregnándose de buenas energías, tal y como ha publicado junto algunas fotografías que ha ido compartiendo.

