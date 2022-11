Rosario Mohedano pone rumbo a Nueva York en plena polémica familiar. La prima de Rocío Carrasco quiere mantenerse al margen de las palabras de la hija de Rocío Jurado sobre Ortega Cano o su hermana Gloria Camila y se centra en su carrera como cantante. Precisamente su música es el motivo de su viaje a Estados Unidos ya que hará una presentación a la prensa y una gira promocional y luego viajará hasta República Dominicana para continuar con la promoción de su trabajo. Pudimos hablar con la hija de Rosa Benito en el aeropuerto de Madrid, antes de coger su vuelo a Estados Unidos, y allí confesó sus nervios ante su nueva aventura profesional.

"Vamos a presentarnos allí. Estoy muy nerviosa, pero con muchas ganas. Muy ilusionada y con mucha expectación, la verdad. La última vez que fui a Nueva York fue hace 18 años. Han cambiado muchas cosas. Es la primera vez que viajo siendo madre, quedándome tanto tiempo, y bueno, es verdad que eso me frena mucho. Pero lo hacemos para seguir avanzando" cuenta Rosario Mohedano y da detalles de su estancia en Estados Unidos y República Dominicana. "Voy a abrir mercado allí. Esa es la meta ahora mismo con la que vamos, de que se me conozca y que vean mi manera de compartir el arte. Ojalá que guste y sea una ciudad que tenga que visitar mucho para cantar", afirma.



Gtres

En el vídeo de la parte superior, Rosario Mohedano habla de su gira promocional en Estados Unidos y República Dominicana y nos cuenta que su marido se queda al cuidado de sus hijos y no descarta que Rosa Benito le haga una visita rápida. "Todo será que mi madre se escape y vaya a verme cantar a Nueva York", dice. La cantante no quiere entrar en las últimas polémicas familiares y, aunque su madre ha aclarado el tema de las cerraduras en Montealto, prefiere mantenerse al margen. "No tengo nada que decirte, he aprendido que públicamente hay cosas que no valen la pena, quienes conocemos la situación sabemos lo que hay y también sabemos que han pasado muchísimos años y hay que avanzar. Yo me concentro en el presente" y explica sus motivos. "Me tengo que mantener al margen, a mí me duele pero no puedo hacer nada. Como es algo que no puedo controlar, prefiero no verlo. Ahora tengo muchas cosas bonitas para ocuparme y preocuparme" y aclara si ha hablado con Ortega Cano tras su separación de Ana María Aldón. "No te voy a decir nada si he hablado con él ni con nadie, en privado. Quien me conoce sabe cómo soy. Me voy a mantener al margen, lo que me da de comer es cantar y dejarme la piel en el escenario", asegura.