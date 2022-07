Rocío Carrasco hace honor a la figura de su padre, Pedro Carrasco, en la tercera entrega de 'En el nombre de Rocío' y eso pasa por 'desmontar' muchas de las declaraciones que ha hecho su viuda, Raquel Mosquera, desde la muerte del boxeador. Tras dedicar una de las entregas a su tía, Gloria Mohedano, ahora la hija de Rocío Jurado habla sobre la peluquera y de cómo fue su relación antes y después de fallecer Pedro Carrasco.

Raquel Mosquera y Pedro Carrasco oficializaron su relación en febrero de 1993. La madre de Rocío Flores explica que "amiga, como tal" nunca fue de la peluquera. Y añade que ya por aquel entonces "veía cosillas que me descuadraban (en referencia a la enfermedad de Raquel) pero me llevaba bien con ella".

Todo cambia a raíz de la muerte de su padre. "Ella cambia tras la muerte de mi padre porque la ayudan a cambiar, lo hace la persona que está siempre entremedias de todo lo malo que a mí me pueda pasar", afirma Rocío en referencia a Antonio David Flores. Para la hija de 'La Más Grande', Raquel Mosquera "no tiene escrúpulos, no tiene ningún tipo de sentimiento hacía esa persona que fue su marido porque si los tuviera no hubiera hecho conmigo lo que ha hecho".

Y afirma, con rotundidad: "Raquel Mosquera no es tonta. Es mala pero no tonta. Tiene la picardía de la maldad pero no es inteligente".

Captura TV

Rocío Carrasco también ha aprovechado para volver a reclamar a Raquel uno de los objetos personales de su padre que lleva más de dos décadas pidiéndole. "El día que ganó el título de Campeón del mundo le dieron el cinturón, que tiene que estar en el sótano de Raquel Mosquera", afirma. Rocío explica que, tras morir su padre, se firmó el convenio regulador de la aceptación de la herencia. Su viuda tiene una cuota de viudedad y ella era la heredera. Rocío cuenta que "de todos los trofeos que hay, le digo que me gustaría tener el cinturón de Campeón del Mundo. Le dije que no pasaba nada que me hiciera una réplica y que ella se quedase con el original, que lo que quería era tener el cinturón porque sabía lo que significaba para él pero eso nunca sucedió ni me dio el original ni me dio la réplica". Algo que le da "pena" porque es de "no ser buena persona. Y me da rabia porque está mintiendo". Raquel llegó a decir (en 2016 y en 2021) que Rocío nunca le había pedido nada de su padre.

Raquel también se comprometió a darle fotos de sus padres, cosa que hizo a medias. "Le pedí que me las mandase y ella lo que me hace llegar es un sobre con unas 20 fotos de mi padre cuando joven, de mi padre después de una pelea, fotos que aprecio, pero que no eran lo que le estaba pidiendo. Lo que quería eran fotos familiares de los tres o de los tres con el abuelo, de él con ella...".

