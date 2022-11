Raquel Mosquera ha vuelto a la televisión después de cuatro meses. Tras el final de 'Viva la vida', la peluquera se apartó de los platós de Mediaset y ahora ha vuelto a someterse a una de las entrevistas más tensas que ha protagonizado frente a las cámaras del 'Sábado Deluxe'. Desde entonces, Rocío Carrasco ha continuado vertiendo acusaciones contra ella y exigiéndola, nuevamente, algunas de las cosas de su padre, Pedro Carrasco, como el cinturón de campeón del mundo o algunas fotografías suyas que su viuda aún guarda. Algo de lo que se ha defendido a través de redes sociales pero que ahora ha querido hacer desde un plató de televisión a pesar de considerar que se trataba de un ambiente hostil para ella.

"Mi familia me ha dicho que me estoy metiendo en la boca del lobo", aseguraba Mosquera, ante lo cual se había protegido llevando a sus abogados y vetando a varios de los colaboradores, algo que no servía de mucho puesto que tres de ellos, Carmen Borrego, Jimmy Jiménez Arnau y Pilar Vidal, finalmente acudían a la entrevista.

Telecinco

Durante la entrevista, Raquel Mosquera ha calificado de mentira todo lo que ha dicho Rocío Carrasco sobre ella y Pedro Carrasco en la docuserie 'En el nombre de Rocío': "Pedro Carrasco y yo nos cuidábamos mutuamente. No es cierto lo que dice Rocío Carrasco", comenzaba la entrevista apuntando que tampoco era posible que Rocío lo supiera puesto que no se veían. "Debería haber demostrado más sus sentimientos hacia su padre en vida y no ahora que lleva 20 años sin hablar del padre y quiere hacerle un documental ahora que se acaba el de la madre". Además, añadía que "no obligué a Pedro Carrasco a dar exclusivas. Era él quien las gestionaba. No me parecen reportajes puercos. Son trabajos realizados por profesionales como Antonio Montero".

A pesar de haber desmentido muchos de los extremos que ha dicho la colaboradora y estallar en los platós, en estos años Raquel Mosquera no ha acudido al juzgado y ha explicado el porqué: "No demando a Rocío Carrasco porque no tiene nada a su nombre". Además ha negado que haya recibido". Por otro lado, Raquel ha reiterado que no ha visto el documental de Rocío "por supuesto que no", "¿por qué voy a ver el documental de una señora que está mintiendo de lo que pasó aquella noche con su padre y conmigo y sigue mintiendo, igual que con los trofeos y con todo?".

Telecinco

Nuevamente, Raquel Mosquera recordaba la polémica noche en la que se produjo el último encuentro entre Pedro Carrasco y su hija. Allí volvió a negar que Pedro bebiera aunque reiteró que se fue "haciendo eses con el coche" por los nervios tras la conversación en la que, según Raquel Mosquera, hubo insultos por parte de Rocío: "nunca he dicho las barbaridades que se dijeron por respeto". "No nos dieron ni un vaso de agua. Salió nervioso por todo lo que su hija había dicho esa noche".

Además ha negado que apartara a Pedro Carrasco de sus amigos, reconociendo que con el paso del tiempo "lógicamente" ambos cambiaron los hábitos y les apetecía más estar en casa que saliendo como lo hacían al principio de la relación: "se veían cuando él quería". "No salíamos tanto pero salíamos con nuestros amigos pero todos nos veíamos".