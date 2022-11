Rocío Carrasco y Anabel Dueñas llevan muchos años trabajando juntas detrás de los escenarios. Amigas y habituales compañeras de trabajo, las dos han dado el paso a subirse al escenario juntas y lo harán en el Mediafest Night Fever, donde Rocío Carrasco ya es toda una veterana y es que actuó en la primera edición de este nuevo formato de Telecinco en el momento en el que la joven tiene la vena artística más a flor de piel que nunca. Y es que vuelve al plató de Mediaset después de haberse subido al escenario del Wizink Center con 'Ojete calor'.

Ya en el backstage anunciaban que sería un dúo explosivo: "¡Qué nervios! Lo vamos a dar todo", prometía Anabel Dueñas quien aseguraba en los ensayos que la iban a liar. Y es que ambas se conocen mucho y muy bien puesto que han colaborado en varias ocasiones.



La cordobesa Anabel Dueñas, de 36 años, ha estado al lado de Rocío Carrasco no solo en sus faceta profesional sino también en sus peores momentos personales y es que su amistad surgió hace aproximadamente una década. Así se ha convertido en un pilar fundamental para la hija de Rocío Jurado protagonizando los musicales que ha producido en homenaje a la cantante.

Telecinco

Ahora se subirán juntas al escenario donde prometen dar un gran espectáculo que, aseguran, no dejarán indiferente a nadie, algo que ya han dejado ver en su ensayo mostrando que lo que les toca es bailar un tango. "Yo soy de flamenco, no de tango", aseguraba Rocío Carrasco en el primer ensayo. Ahora toca demostrar si realmente ha aprendido.