Rocío Carrasco ha sorprendido a todos con su participación en el 'Sálvame Mediafest'. Lo cierto es que la hija de Rocío Jurado había confesado horas antes que ella no había cantado nunca en público, y es que parece que este siempre había sido uno de sus mayores temores. Sin embargo, en esta ocasión no ha tenido ningún reparo en intentar superarlo ofreciendo una gran actuación junto a Henry Méndez, con quien ha demostrado tener una gran complicidad.

La madre de Rocío Flores ha puesto a todo el público en pie junto a Henry Méndez al ritmo de 'Mi reina'. Una actuación que se ha unido a la de otros colaboradores como Kiko Hernández, Lydia Lozano o María Patiño, que también han conseguido arrasar en el escenario con su forma de cantar y moverse en el escenario.

Telecinco

Tras su actuación, el jurado no ha dudado en darle su opinión. Samantha Hudson ha confesado que a ella le había gustado mucho, aunque le había faltado que la hija de Rocío Jurado tuviese la misma energía que Henry. "Ha estado increíble. Es verdad que hoy Rocío ha sido más Carrasco que Jurado", ha indicado Antonio Castelo, momento que ella ha aprovechado para recordar que "la artista" era su madre.

Sin duda, una noche muy especial donde la ex de Antonio David Flores ha querido darlo todo consiguiendo conquistar al público, que no han dudado en ovacionarle cuando ha terminado su actuación.

Telecinco

Sin embargo, pese a que por el público su actuación ha sido muy aplaudida, lo cierto es que por parte del jurado Rocío Carrasco ha terminado llevándose solo cuatro puntos, y es que parece que no ha terminado de convencerles del todo, mientras que por parte de la audiencia se ha alzado con 11 puntos.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io