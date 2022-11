Arranca el show artístico y festivo más variopinto de la televisión. Telecinco recupera el festival más original de su programación, aunque revisa el formato. El Sálvame Mediafest, título bajo el que se estrenó originalmente el pasado mes de junio, se transforma ahora en el Mediafest Night Fever para abrir aún más la aspiración del programa y dar cabida a un concepto más amplio, en que espectáculo y música van de la mano, pero también los más diversos perfiles de participantes y miembros del jurado.

Con Jorge Javier Vázquez y Adela González al frente y Nuria Marín en el set habilitado para acoger a los concursantes, este divertido espectáculo producido en colaboración con La Fábrica de la Tele también abrirá una puerta fuera de concurso al talento anónimo, con sorprendentes actuaciones de personas con habilidades artísticas especiales, y a artistas y otros rostros conocidos de Mediaset España invitados, que también darán lo mejor de sí mismos en las cuatro disciplinas artísticas.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Ocho famosos competirán por ser el artista más completo. #MediasetNightFever, la locura festivalera, llega a @telecincoes 👇https://t.co/rraFlzizNA — Sálvame Oficial (@salvameoficial) November 3, 2022





Mediafest Night Fever: dónde y cuándo ver el festival de Mediaset

Por si aún quedaban dudas, reiteramos que será Telecinco la cadena encargada de emitir el primer especial del Mediafest Night Fever, que se ofrece el viernes 11 de noviembre (22.00). Lo que todavía queda por aclarar es si se confirman más entregas y en qué franja podrían emitirse. Dado que Mediaset está especialmente pendiente de las audiencias en los últimos meses, este será el criterio por el cual mantengan o no la emisión los próximos viernes.

Mediafest Night Fever: concursantes y jurado

En esta ocasión son ocho los participantes en el Mediafest Night Fever: Anabel Pantoja, Ana María Aldón, Lydia Lozano, Irma Soriano, Carolina Ferre, Jaime Nava, Rasel y Germán González. Todos ellos entrarán en competición para convertirse en el artista más completo con sus primeras actuaciones en canto, baile, transformación drag y humor. Además, cuentan con el asesoramiento de los instructores Alejandro Abad (canto), Lola González (baile), La Prohibida (drag) y Paula Púa (humor).

Para juzgar sus actuaciones, esta edición cuenta con un jurado de lo más variado, que abarca diferentes ámbitos. La cantante Soraya Arnelas, el humorista Antonio Castelo (actual colaborador de Todo es mentira) y Falete, han sido los elegidos para evaluar las propuestas de los concursantes.