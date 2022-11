La semana pasada una publicación mostraban unas fotografías de la empresaria mexicana Genoveva Casanova celebrando su 46 cumpleaños en un conocido restaurante de Madrid. En la velada, la mexicana estaba con sus dos hijos mellizos, Amina y Luis, de 21 años, y el ganadero sevillano José Manuel Gayán Pacheco. Aunque en las citadas fotografías, tanto la ex mujer de Cayetano Martínez de Irujo y el sevillano tuvieran gestos cariñosos; nada más lejos de la realidad, ya que se trata de una amistad construida desde hace más de dos décadas.

DIEZ MINUTOS se ha puesto en contacto con Genoveva para felicitarla por esta nueva relación amorosa. Y cuál ha sido nuestra sorpresa cuando nos ha contestado: "¡Es mentira! No tengo pareja". Unas palabras con las que Genoveva Casanova desmiente su noviazgo y deja claro que se encuentra soltera.

La mexicana está sorprendida por esta información. "Es mi mejor amigo desde hace 23 años. Desde antes de que nacieran los niños", afirma a nuestra revista dejando claro que solo le une una grana amistad al ganadero andaluz.

Genoveva nos sigue matizando la información publicada hace tan solo unos días y se muestra muy asombrada: "José ha estado en todos los eventos familiares desde hace 23 años. Lo han visto mil veces y me han visto mil veces con él. No entiendo por qué inventarse esto ahora otra vez".

Genoveva dice "otra vez" porque hace un año también se la relacionó con el empresario sevillano. Por lo que la propia mexicana confiesa no tiene pareja y deja claro que se encuentra soltera.

