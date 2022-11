David Bisbal está viviendo una época muy emocionante, y es que se han cumplido 20 años de carrera profesional. Para celebrarlo, el cantante ofrecerá 20 conciertos y empezaba esta gira en su tierra, en Almería, en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Allí el ex concursante de 'OT 1' estuvo arropado de sus más cercanos compañeros y amigos. De la mano de su mujer, Rosanna Zanetti, Bisbal llegaba al concierto donde dio una gran sorpresa a todos los presentes haciendo cameos con Pablo López, Álvaro Soler, José del Tomate y Rosa López.

La celebración sigue y lo que ofrece el cantante son veinte noches en el Teatro Albéniz de Madrid. Los conciertos comenzarán el 6 de marzo de 2023 y serán los martes, miércoles, viernes y sábado hasta completar las veinte noches. En la rueda de prensa, el almeriense no ha podido evitar emocionarse al escuchar una pregunta: ¿Qué te pasó por la mente en esa pequeña distancia entre el backstage y el micrófono cuando saliste en tu tierra?

Gtres

"Como sabéis, había una persona que me cuidaba en esos momentos, antes de arrancar todos mis conciertos y de alguna manera estaba ahí... Todavía me cuesta mucho trabajo", decía visiblemente emocionado recordando a alguien muy especial que ya no se encuentra en este mundo.



El cantante también aprovechó la rueda de prensa para confesar que el momento que compartió con Rosa López en el escenario fue de lo más gratificante. "Uno de los momentos más emocionante de la noche fue cantar con Rosa. Fue la única artista que conocí antes de empezar la aventura de 'OT'. La conocí en la feria de Atarfe y recuerdo que en uno de los descansos Rosa nos cantó por Whitney Houston y todos dijimos: '¡qué voz tan prodigiosa tiene esta niña".