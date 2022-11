Alba Carrillo y Jorge Pérez se han colocado en el ojo del huracán este fin de semana. Y es que durante la fiesta de Unicorn los dos amigos comenzaron con un tonteo que ha trascendido con una gran cantidad de vídeos que han salido publicados en el programa 'Fiesta' y en el que se veía cómo había acercamientos y cariños entre los dos durante gran parte de la noche.

A raíz de este suceso, han sido muchos los que han señalado que este no era el único problema que atravesaba el matrimonio de Jorge Pérez puesto que ya estaban en una crisis. "Alba dice que les reforzará como pareja, yo la información que manejo es que ya estaban pendientes de un hilo", apuntaba Amor Romeira en 'Fiesta', una información que el propio Jorge desmentía entrando por teléfono en directo.

Telecinco

"Hay muchas cosas que no voy a permitir, como cuestionar mi matrimonio, porque no me parece justo", sentenciaba Jorge Pérez quien aclaraba que las informaciones que estaban filtrándose sobre su relación no eran ciertas. "Va a haber mucha gente que va a intentar sumarse a un carro que no entiendo porqué. Ven una imagen de... buen padre, buen matrimonio.., y se agarran al fallo para criticarme", aseguraba, destacando que esa imagen no es de un día para otro, sino fruto del trabajo. "Que nadie se piense que te levantas todos los días siendo feliz. Todos tenemos problemas, una relación de tantos años se trabaja diariamente y hay mucha gente que eso le duele y le molesta porque le hace ver la realidad de su casa".

Además, ha asegurado que "creo que se está magnificando algo que parece que se está buscando el error y no es justo. Me he equivocado, lo reconozco y ya, el problema es mío y lo tengo que solucionar yo". En este sentido, añadía que "no busco que nadie me beatifique y me sienta como 'pobrecito'. Es un gran error que asumo y será mi penitencia sobre toda mi existencia". Y ha aprovechado para arropar a su compañera, "Alba Carrillo no se merece este linchamiento".