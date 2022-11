Las fiestas de empresa siempre son un peligro, y más si para los compañeros de trabajo que durante todo el año han estado acercándose cada vez más y luciendo un tonteo que ha sido visible por el resto. Esto es lo que le ha pasado a Jorge Pérez y Alba Carrillo, quienes siempre han protagonizado un juego muy pícaro debido a la atracción sexual que sienten entre ellos y que nunca han negado. Una atracción que, en el calor de la fiesta de navidad de la productora, Unicorn, parece haber ido a más.



Así, más de una decena de personas presentes en la sala, todos ellos miembros de programas de la productora de Ana Rosa, grabaron un acercamiento entre Alba Carrillo, que se recupera de la rotura de su brazo, y Jorge Pérez que lejos de haberse mantenido en silencio, ha saltado al programa 'Fiesta' donde ambos colaboran, que ha anunciado tener las imágenes en exclusiva.

Telecinco

Jorge Pérez, casado y padre de cuatro hijos, este sábado se encuentra en el plató, ha confesado que se ha sentido mal por lo que ocurrió durante la fiesta: "Tengo ganas de dar explicaciones. He amanecido en casa, por supuesto. Antes de que supiera lo que iba a pasar, yo le he contado a mi mujer todo lo que ha pasado, porque me gusta ir con la verdad por delante". "He sido consciente en todo momento de que me estaban grabando. Si yo de verdad hubiese querido ocultar algo, no sería el sitio para hacerlo", ha matizado el ganador de 'Supervivientes' 2020.



En este sentido, Emma García le pregunta si era consciente realmente de lo que había hecho puesto que en los vídeos parece que se habían besado. "Eso de que nos hemos besado no es cierto. Yo he visto todos los vídeos, es verdad que son interpretables, pero tú cuando te besas con una persona, giras el cuello por lo menos. Niego que me haya besado con ella contundentemente", ha sentenciado.

Sobre esto, Marta López, testigo de lo que ocurrió en la fiesta, se pronuncia: "Yo lo que vi anoche fue el mismo tonteo de siempre, pero con el añadido de que iban muy contentos. Ellos no eran conscientes de que hicieran nada malo y siguieron con la broma todo el rato. Les vio muy cerca pero jamás besarse en la boca".

No obstante, el ganador de Supervivientes destacó que eso no era lo importante. "No me hace falta que haya beso o no para saber que me he equivocado. He hecho sentir mala mi mujer y el mayor crítico soy yo. No hace falta que nadie me diga 'qué decepción'. Yo mismo me sé flagelar y reconocer mis errores. No me hace falta que haya beso para saber que le he faltado el respeto a mi mujer", son las palabras de Jorge Pérez antes de ver uno de los muchos vídeos que están circulando. "Está decepcionada y no es para menos porque para mí, mujer es un referente. Es más que una pareja y fallarla así... No quiero dar pena, me he equivocado y lo tengo que asumir, pero es duro. Le pido públicamente perdón porque no he sabido estar a la altura", dice, totalmente derrumbado y entre lágrimas.

Tanto es así que el colaborador quiso irse a casa con su mujer puesto que ella estaba afectada por cómo se estaba tratando la noticia en el plató: "La están mandando un montón de mensajes por redes sociales, sus amigos, y familiares y creo que es momento que esté con ella". Además, sentenciaba que "entre Alba Carrillo y yo no ha pasado absolutamente nada", y sobre ella dejaba claro que la responsabilidad de lo que hubiera pasado es solo suya puesto que "Alba Carrillo es una persona soltera y libre". Un gesto que Emma García ha aplaudido: "tu lealtad a ti mismo y sinceridad te ha hecho mostrarte en momentos tan complicados, emocionalmente hablando, como eres tú". "Dile a tu mujer que se retire de redes sociales, este es vuestra historia y vuestro momento; no dejéis que nadie juzgue".