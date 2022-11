Alba Carrillo se ha encontrado una vez en el ojo del huracán aunque en este ocasión la historia parece que ha sido sin buscarla y es que, la fiesta de navidad de la productora Unicorn, responsable del programa Fiesta, le ha jugado una mala pasada. Con el flagor de la noche y tras beber un par de copas, la colaboradora del programa pasó la mayor parte del tiempo junto a Jorge Pérez, su amigo y compañero con el que mantiene una tensión sexual dentro y fuera del plató. Tanto que llegó a haber (o al menos parece) un beso, algo grave teniendo en cuenta que él está casado y tiene cuatro hijos.

Todo ha saltado cuando se ha conocido que la pareja fue grabada en varias ocasiones por sus compañeros que inmortalizaban la noche. "Yo era consciente de que me estaban grabando, he trabajado mucho para saber cuándo se hace como se graba a otra parte y te están grabando a ti", ha aclarado Jorge Pérez quien daba la cara en el programa ayer.

Telecinco

En las explicaciones, Jorge reiteraba que la culpa había sido suya "por no parar el juego a tiempo" puesto que Alba es una chica soltera. Sin embargo, estas explicaciones no han gustado del todo a la colaboradora que, a través de mensajes con Marisa Martín Blazquez aclaraba que "no le ha gustado que dijera que él se tuvo que apartar en varias ocasiones". "Es mi impresión, por lo que conozco a Alba, le ha molestado", apuntaba su compañera que ponía de relieve la campaña contra la periodista que estaba habiendo en redes sociales acusándola de haberse metido en medio del matrimonio, algo que ella ha dejado claro que no quiere hacer: "No quiero que le pase nada malo a Jorge", ha asegurado.

Telecinco

No obstante, Alba Carrillo acudirá esta tarde como colaboradora en el programa Fiesta para dar también su versión de los hechos y dar a conocer cómo ha vivido las últimas horas en las que ha sido víctima de una campaña de acoso en redes, aunque no ha sido la primera vez.