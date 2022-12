María Patiño ha traspasado fronteras. La presentadora de Telecinco no puede estar más ilusionada con el descubrimiento que ha hecho el equipo de 'Socialité'. Y es que María Patiño sale en un videoclip de Mariah Carey. Y no, no es una broma que le ha gastado su programa. Aunque ella en un principio se muestra escéptica, finalmente se acaba reconociendo en el videoclip de la famosa cantante que da el pistoletazo de salida cada año a la Navidad.

"No me o puedo creer, se lo juro. Salgo en un videoclip de Mariah Carey, no es un montaje de nadie, en el minuto uno, veinte. La canción se llama ‘Joi to the world’, así de fuerte es todo", es la reacción de la presentadora después de la pausa publicitaria.

"Ay qué emoción. Pensé que era una broma y un montaje de esos que hacen… pero es que salgo", continúa diciendo María, que se muestra muy ilusionada y encontradísima de este hallazgo.

Y es que cabe recordar que además de ser reportera, colaboradora de televisión y presentadora de programas de tanto éxito como el 'Deluxe', María Patiño también ha mostrado su faceta como actriz. Una faceta que descubrimos en el año 2015 donde debutó en 'La cara del diablo'. Aunque la cosa no quedó ahí, también ha hecho cameos en 'Torrente 4: Lethal Crisis' o en la exitosa serie 'Aquí no hay quien viva'. Una pasión por la actuación que comparte con su pareja Ricardo.

Mujer polifacética donde las haya, la sevillana no puede estar más feliz con aparecer en el videoclip de una cantante tan famosa. Todo sucedió durante un concierto que la cantante dio en Madrid y al que acudió María Patiño.

Telecinco.es