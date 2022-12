Rocío Carrasco parece que se ha animado a contar sus vivencias fuera de Telecinco. La hija de Rocío Jurado contó su verdad con las dos docuseries emitidas por la cadena y ahora se siente una mujer totalmente liberada. Aunque los documentales ya han terminado, parece que Rocío está apostando por asistir a otro tipo de programas y sigue con la misma táctica: no volver a quedarse callada. En concreto, la madre de Rocío Flores concedía una entrevista al podcast 'Menudo Cuadro'.

Bien orgullosa y segura de sí misma, Rocío Carrasco desvelaba que si su madre aún viviese, tendría su apoyo al 100%. "¿Cómo crees que hubiese vivido tu madre toda esta etapa? ¿Cómo crees que hubiese vivido todo lo del documental?", le preguntaban a la empresaria. Rocío tiene claro que su madre lo hubiera pasado fatal, pero no le habría soltado en ningún momento: "Mi madre hubiera tenido dos etapas. La primera etapa que ya vivió, de todos los acontecimientos y todo eso. Hubiese seguido en esa etapa hasta que yo en el 2021 decido hacer lo que decido. Hubiese tenido una etapa donde hubiese seguido sufriendo mucho. Y yo creo que ella en el momento de yo plantarme ella hubiese reaccionado como yo y hubiese estado conmigo en todo momento", comenzaba contando la mujer de Fidel Albiac.

"¿Te hubiese apoyado desde el primer momento para hacer el documental?", le continuaban preguntando los presentadores del pódcast. "Sí, yo tengo convicción plena. Y luego habría sufrido por todo lo acontecido con su familia para conmigo. Pero en el momento de yo plantarme y decir hasta aquí hemos llegado, ella no solamente me hubiese animado sino que me hubiese apoyado".