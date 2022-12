Anabel Pantoja muestra su apoyo incondicional a su novio, Yulen Pereira. La sobrina de Isabel Pantoja, que se encuentra en Gran Canaria recargando pilas junto a su madre y sus amigos tras la triste pérdida de su padre, Bernardo Pantoja, ha querido arropar, desde la distancia, a su chico que participaba en la Copa del Mundo de Esgrima que ha tenido lugar en Vancouver, Canadá. Yulen Pereira participaba en esta competición, tanto a nivel individual como por equipos, como miembro de la Selección Española de Esgrima y ha tenido una suerte desigual.

En el plano individual, Yulen Pereira ha realizado una buena competición pero no ha podido conseguir su objetivo de quedar más arriba en el tablón principal y, tras su derrota, Anabel Pantoja, que ya volvió al trabajo tras la muerte de su padre, escribió un emotivo mensaje de apoyo en sus Stories de Instagram para reconocer todo el esfuerzo que ha realizado el esgrimista. "Me quedo con todo lo que veo desde que me levanto hasta que cierro los ojos. Entrenos, contracciones, competiciones... Tu pasión. Ahora a seguir subiendo escalones con tu trabajo y esfuerzo en tu deporte, en tu mundo, en tu sitio", escribió la prima de Kiko Rivera junto a una imagen de su chico durante la competición.

@anabelpantoja00 Instagram

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Tras las palabras de apoyo de Anabel Pantoja, fue el propio Yulen Pereira el que expresó sus sensaciones tras la competición individual. "Termino mi segunda copa del mundo de la temporada con buenas sensaciones y volviendo a entrar al tablón principal de una copa del mundo. Es verdad que venía a por mas y perder por la mínima duele, pero la vuelta implica paciencia y mucho aprendizaje. Cada vez estoy mas cerca, sabía que no me había equivocado, ya estoy de vuelta y vengo a por mas. Gracias por todo el cariño y apoyo que recibo diariamente no tengo palabras para agradecéroslo. Volveré mas fuerte", escribía. Y es que, tras comenzar su historia de amor en 'Supervivientes 2022', la pareja continúa feliz y enamorada y se arropan en los buenos y malos momentos.

@anabelpantoja00 Instagram

Pero, todavía quedaba la competición por equipos y, Anabel Pantoja, siguió a través de los directos de Instagram, los combates de la Selección Española de Esgrima en los que participaba Yulen Pereira. "Vamos cariño!... Olé mis niños! Os quiero, tomaaaa Olé! Ay mi amor mi niño Dios mío mi bebé" son algunas de las palabras que la colaboradora comentó mientras veía, en directo desde Canarias, la victoria de España ante Suecia. La Selección Española de Esgrima ha ocupado el puesto número 11 en la competición por equipos, un buen resultado para el combinado nacional.