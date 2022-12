Arturo Requejo ha anunciado la mejor de las noticias, y es que el ex concursante de 'Gran Hermano' ha anunciado el nacimiento de su cuarto hijo. Mediante su perfil oficial de Instagram, Arturo compartía con sus seguidores una tierna foto con su pequeño al que han nombrado Varón Sua. Arturo Requejo y su pareja Tamara han vivido este embarazo en la más estricta intimidad pero el nacimiento de este pequeño han querido compartirlo y mostrar que se encuentran en una etapa maravillosa.

"Ayer, 12/12/22 a las 19:22, nació nuestro angelito, Varón Sua. Piel con piel con papi", escribía el de Irún junto a una fotografía en donde se le ve practicando el piel con piel con el recién nacido. "Aunque los papás no podamos sustituir a la madre en lo que a la lactancia se refiere, el simple contacto piel con piel con tu bebé le transmitirá calor y proyección, ayudando a crear el vínculo afectivo mientras esperamos a que vuelva la mamá a la habitación y pueda tenerlo en su regazo", explicaba el ex concursante. Arturo Requejo lleva una vida totalmente diferente a cuando lo conocimos en el reality.

Arturo Requejo saltó a la fama cuando entró a la casa de 'Gran Hermano 11', donde toda España pudo ser testigo de su historia de amor con una compañera del concurso. Después de eso, el exconcursante estuvo ejerciendo de asesor del amor en el programa 'MYHYV', presentado por Emma García. Ahí fue cuando conoció a la cantante Merche, con quien mantuvo una relación de siete años que se rompió en mayo de 2020. Ahora es un eco-influencer que se refugia en la naturaleza y la meditación.