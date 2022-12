El bautizo de un bebé es un día sumamente especial para muchas familias, tanto para el recién nacido como para sus padres, padrino y madrina, familiares y amigos. Y merece ser celebrado como debe ser.



Después de todo, solo sucede una vez en la vida de todos, por lo que no querremos dejarlo pasar sin ningún tipo de reconocimiento. En este sentido, es posible que tengamos dudas acerca de qué podríamos regalar a la familia que bautiza a su hijo. ¿Los juguetes son una buena opción? ¿Ropa infantil, quizás?



También debemos tener en cuenta que es costumbre que los padrinos ofrezcan un obsequio bautismal a sus ahijados. Estos obsequios suelen ser más personalizados, dado el papel especial que juegan estas personas en la vida del niño. En estos casos, por ejemplo, el padrino y la madrina suelen ofrecer una medalla, posiblemente la cadena que la acompaña, y una cadena de bordillo.



Como parte del bautizo religioso, es posible que la medalla pueda contener una imagen ilustrada de la Virgen, de Cristo, De María y Jesús, de un santo, de una cruz o incluso de una paloma, ya que tiende a evocar el aspecto sagrado del evento.



Pero si solo somos invitados, también es perfectamente posible ofrecer un regalo. Aunque es cierto que los regalos asociados a un bautismo suelen tener cierta tendencia religiosa, no significa que siempre deba ser así. De hecho, podemos sentirnos libres de ser creativos y recordar, además, que la personalización siempre es un buen toque.



Por último, en caso de que nos quedemos sin ideas, una buena contribución financiera, como una cuenta de ahorro, también podría ser un regalo adecuado. Al igual que, por qué no, una simple tarjeta de felicitación.



Eso sí, en lo que se refiere a los regalos para el bautismo de un niño, es cierto que existen algunas opciones básicas porque suelen ser religiosas, como: una cruz, una obra de arte sobre algún tema religioso, o incluso un libro espiritual personalizado.



No obstante, en caso de que sigas con dudas, no olvides que siempre es una buenísima idea contar con una guía de regalos especialmente pensados para un bautizo. No te pierdas la siguiente guía.