Terelu Campos y su ex, Pipi Estrada, se han reencontrado en Telecinco. La situación ha sido muy incómoda para ambos. Ha sido el colaborador de televisión Kiko Hernández el que ha contado lo que pasó tras el directo de 'Sálvame' en los pasillos de Mediaset cuando ambos ex se han reencontrado. Todos sucedió cuando Terelu Campos y Carmen Borrego, que salían de plató de 'Sálvame', iban caminando por el pasillo cuando una cabeza asomó por la puerta de maquillaje ¿y quién era? Pipi Estrada.

El periodista deportivo, nada más ver a las hermanas Campos, se metía de nuevo en maquillaje pero era tarde porque Terelu ya le había visto. "Él se escondió y Terelu le dijo '¡Cobarde, escóndete, cobarde!". "Un acto de cobardía", reconocía el periodista en directo y Carmen Borrego, frente a él, le acusaba: "Es que eres muy cobarde". Muy enfadada la hermana de Terelu se enfrentaba a Pipi Estrada en directo.

En ese punto, Adela González le preguntaba por qué se comportó así si siempre ha querido hablar con Terelu: "No porque aquí utilizamos la palabra personaje como algo peyorativo pero aquí personajes somos todos". "Tú no tienes categoría ni para personaje ¿Quién te quiere a ti? ¡Si no te quiere nadie!", respondía Carmen; "tengo más aceptación social que vosotras", replicaba él.

Dicho esto, Borrego y Estrada se han enzarzado en otra discusión, y él se ha mostrado convencido de que tiene más apoyo popular que la familia Campos, algo que seguía enfadando más y más a la hija menor de María Teresa Campos.