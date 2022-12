Lara Álvarez dice adiós a 'Supervivientes'. Después de semanas de especulaciones sobre su posible salida del programa, Mediaset ha anunciado por sorpresa la incorporación Laura Madrueño a la nueva edición de 'Supervivientes'. La periodista se sumará como presentadora de la nueva edición del reality junto a Jorge Javier Vázquez, Carlos Sobera y Ion Aramendi. Laura Madrueño, que forma parte del equipo de presentadores de 'El Tiempo' en Mediaset España, afrontará próximamente un nuevo reto en el grupo: debutará en un formato de entretenimiento como presentadora desde Honduras de ‘Supervivientes 2023’.

Lara Álvarez, que ha conducido desde Honduras las últimas ocho ediciones de ‘Supervivientes’ y ha enlazado este año la presentación del 'reality' desde el país centroamericano con la de ‘Pesadilla en El Paraíso’ desde Jimena de la Frontera, disfrutará de un periodo de descanso para afrontar nuevos proyectos futuros dentro del grupo. Aunque las últimas palabras de Carlos Sobera en su despedida de 'Pesadilla en el paraíso' dejaban su futuro en el aire. "Nunca caminarás sola, el equipo te quiere", eran las tiernas palabras que dedicaba el presentador a su compañera, ahora el grupo de comunicación ha confirmado que Lara seguirá formando parte del equipo de presentadores de la cadena aunque se tomará un periodo de descanso.

Licenciada en Comunicación Audiovisual, Laura Madrueño forma parte del equipo de Informativos Telecinco y está al frente del espacio E'l Tiempo' que se emite tras el Informativo de Pedro Piqueras. Además, es colaboradora en programas como ‘El programa de Ana Rosa’ y ‘Sálvame’.

En su entrevista más sincera a DIEZ MINUTOS, Laura Madrueño nos contaba que fue Pedro Piqueras el que había apostada por ella en la cadena cuando comenzó su carrera en los Informativos. "Soy muy sensible, entusiasta, trabajadora, constante, deportista y me ilusiono por las cosas y la vida. En casa me han enseñado a apreciar las pequeñas cosas", era la forma en la que la joven se definía en su entrevista con nosotros.



Laura es una apasionada de los viajes y ha realizado reportajes sobre turismo, deporte y vida sana para diversos medios. Gran apasionada del mundo marino y los deportes, es cofundadora de la productora We Are Water Films, desde la que realiza junto a su equipo documentales submarinos. En 2021 publicó su primer libro 'Somos agua', en el que analiza los problemas que aquejan a los océanos. Actualmente Laura es uno de los perfiles más influyentes en cuanto a concienciación ecológica y cuidado del medio ambiente.

