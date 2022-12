Sus dos últimas participaciones en ‘Supervivientes’ pasaron a la historia de este programa tras durar cuatro días en su debut y ni un día en su regreso tres años después. Por ello, la intención de Oriana es redimirse de su pasado.



"Es verdad que me encantaría decir, oye me he superado y quiero ver hasta qué punto he madurado como persona”, confiesa.