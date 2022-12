La primera edición de Pesadilla en el paraíso, la versión de 'La Granja' en la que los famosos están demostrando sus dotes de granjeros y constructores con su convivencia y las pruebas semanales está a punto de llegar a su final. Después de haber sufrido un giro de 180º a sus dinámicas pasando a una emisión en directo e incluyendo la elección del público para las expulsiones a mitad de la edición, el programa está finalmente en la recta final. Tras más de 100 días, 4 granjeros se han mantenido victoriosos de los 20 que han llegado a participar en la final abriendo un duelo entre ellos: Iwan Molina, Daniela Requena, Víctor Janeiro y Bea Retamal tras la expulsión de Israel Arroyo. Ahora Lara Álvarez ha anunciado que este será último programa pues la granja cerraba las puertas por lo que no habrá más conexiones con el Paraíso en directo.

Telecinco

La presentadora comenzaba el programa sin esperarse la sorpresa que le tenían preparados los concursantes y es que antes de decir quién sería el último expulsado de esta edición, Daniela se levantaba para darle unos regalos para agradecerle su trabajo en la granja. "Tenemos unas cosas para ti porque has sido muy importante para nosotros", explicaba Daniela ante una Lara sorprendida y emocionada con el gesto.

Se trata de uno de los panes hechos por ellos, que la presentadora tenía ganas de probar y un saco de hierbas aromáticas para atraer la suerte: "Muchas gracias, yo soy mucho de estas cosas Israel", confesaba. Pero el regalo más destacado estaba por llegar: un gorro de paja que se encontraba en la granja desde el primer día y que los semifinalistas lo habían decorado con plumas de los animales de la granja.

Telecinco

Emocionada, Lara se probaba el gorro para sorpresa de todos aunque el peinado le impedía llevarlo el resto de la gala. "Esto ha sido una gran experiencia para todos, incluso para mi. Poco a poco me estoy empezando a desinflar porque llevamos mucho tiempo aquí", ha asegurado Lara sobre este programa en el que no repetirá en la segunda edición pues se estará tomando unas vacaciones antes de comenzar la nueva edición de Supervivientes 2023. Por ello, la presentadora ha dedicado un mensaje a Carlos Sobera: "La complicidad que hemos conseguido estos años me los llevo en lo más profundo de mi corazón y ojalá tengamos más oportunidad de compartir lo que es un aprendizaje a tu lado"; algo a lo que el vasco le ha contestado emocionado con una potente frase: "jamás andarás sola, todo el equipo te quiere".

Además, Lara ha dedicado unas palabras a todos los concursantes pidiendo a Bea y Iwan que dejen atrás su coraza puesto que hay "personas maravillosas" bajo ellas, dirigiéndose especialmente a Retamal: "hay grandes sentimientos y una mujer deseando crecer y aprender". A Daniela le ha confesado que admira su "valentía, lealtad a sus criterios y valores y a los que considera suyos"; mientras que a Víctor, ha confesado, "pase lo que pase eres un ganador" puesto que ha dejado patente que es "honesto y fiel" a si mismo y que ha dejado un gran poso a todos los compañeros y miembros del equipo.