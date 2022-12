El pasado 18 de diciembre fue un día muy especial para la novia de Antonio David Flores porque era una de las premiadas en la gala "Estoy de moda" que se celebró en Madrid. Con un espectacular vestido de María Ávila,el programa de Telecinco que le ha devuelto la alegría tras unos meses complicados. "Muchas gracias voy a ser súper breve, lo intentaré. Quiero dedicárselo a todos mis compañeros de 'Fiesta' que hacen que cada día cuando me despierto para ir a trabajar piense que me voy de fiesta porque son increíbles, son súper divertidos. También se lo quiero dedicar a Eva Espejo por haber confiado en mí en uno de los peores momentos de mi vida profesional

Pero Marta Riesco no solo se acordó de sus compañeros de trabajo sino que también dedicó su premio a su amor, Antonio David Flores, y a su familia. "Por supuesto también a mi pareja, Antonio David te quiero; a mi familia por estar siempre ahí y no permitir que me caiga", fueron sus emocionadas palabras antes de hacer un gesto contra el bullying del que todo el mundo habla.

Y es que Marta Riesco se colocó un parche en el ojo, como el que tuvo que llevar de pequeña para corregir su ojo vago, para animar a los niños que, como ella, sufren bullying a luchar por sus sueños. "Si me permitís un último gesto, madre mía estoy temblando, voy a ponerme este parche en el ojo y quiero dedicárselo a todos los niños que como yo tuvieron que llevar un parche en el ojo, aquellos niños que lleven aparato, que tengan acné o estén por encima de su peso y que los malotes del cole, los chulos de barrio les hagan sentir mal "no tengáis miedo nunca que los sueños se cumplen" dijo emocionada.

En un día tan especial, Marta Riesco estuvo acompañada por su madre, que le reveló lo orgullosa que estaba de ella porque era trabajadora, constante y buena persona, y la recogió su perro, Tomasito. Antonio David Flores le dedicó un emotivo post en su perfil de Instagram. "El amor a tu profesión, tu corazón, tus ganas y tu alegría tienen su recompensa, esta es la primera de muchas. "Premio a la mejor reportera" así se ganan los premios.. trabajando. Orgulloso de tí. Te amo @marta.riesco" fueron las palabras de su pareja a las que ella contestó emocionada. "Yo te amo más. Gracias por haber estado a mi lado y por animarme y darme alegría en mis momentos más bajos. Solo tú y yo sabemos todo lo que me ha costado volver a estar ahí, sonriendo y disfrutando de mi trabajo",

Nada más llegar a casa, Marta Riesco colocó el galardón en la estantería de las cosas importantes y reveló cómo se encontraba. "Estoy súper contenta, no solo por el premio aunque también porque siempre que te digan que eres buena en tu trabajo es un motivo de alegría pero estoy contenta porque siento que estoy en un trabajo que me apasiona, amo 'Fiesta', amo el programa y a toda la gente que trabaja en él porque son maravillosas y me han acogido en el peor momento mío y me han hecho volver a confiar en mi trabajo y eso es algo impagable", comentó.