Marta Riesco habla del duro episodio que vivió en su infancia Instagram La colaboradora ha desvelado la razón por la que fue víctima de acoso cuando era pequeña, narrando en un texto lo mal que lo pasó por culpa de tener un "ojo vago".

Asraf Beno se siente 'Indiana Jones' View this post on Instagram A post shared by Asraf Beno (@asraf_beno) El colaborador está disfrutando de una increíble escapada a Egipto junto a Isa Pantoja. Un viaje que está haciendo que se siente como 'Indiana Jones'.

Pilar Rubio revoluciona las redes sociales View this post on Instagram A post shared by Pilar Rubio (@pilarrubio) La colaboradora ha compartido esta sexy fotografía con la que ha terminado revolucionando las redes sociales, llenándose su publicación rápidamente de numerosos likes.

Bertín Osborne y su duro entrenamiento View this post on Instagram A post shared by Bertín Osborne (@bertinosborne) El presentador ha explicado cuál es el duro entrenamiento que está llevando a cabo para estar en forma: pádel y gimnasio. Sin duda, dos grandes formas para presumir de una gran figura.

Así se prepara Anabel Pantoja para 'Supervivientes' Instagram La colaboradora parece estar tomándoselo muy en serio en esta ocasión. De hecho, ya está practicando para ver cuánto dura realizando apnea, ¿creéis que esta vez aguantará más tiempo en Honduras?

Marta López Álamo y lo que la primavera le "altera" View this post on Instagram A post shared by MARTA ÁLAMO (@martalopezalamo) La novia de Kiko Matamoros ha confesado que a ella con la llegada de la primavera lo que se le altera no es "la sangre", como dice el dicho, sino el armario, y es que en esta época se vuelve loca para cambiarlo todo y recuperar sus prendas de colores llamativos.

Aitana y su nuevo proyecto fuera de los escenarios View this post on Instagram A post shared by AITANA (@aitanax) La cantante está muy feliz de poder mostrar su faceta como actriz. Un trabajo que, además, realizará junto a su chico. Ahora, ha querido mostrar algunas facetas de su personaje, Candela.

