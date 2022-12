Isabel Preysler ha tenido un fin de semana de lo más intenso. En Madrid han tenido lugar dos de los eventos del año y, a pesar de coincidir en el día -y casi la hora-, la socialité no se ha perdido ninguno. Primero asistió a la boda de su estilista de cabecera, Cristina Reyero, con Jorge Puras. Y lo hizo acompañada de sus hijas, Tamara Falcó y Ana Boyer. Las tres se hicieron una foto antes de salir de casa en la que pudimos ver sus looks que eligieron para un día tan especial. La mujer del tenista Fernando Verdasco con un elegante vestido de aire retro de Silvia Tcherassi; Isabel, ideal con un vestido-abrigo cruzado morado; y la marquesa de Griñón que optó por un colorido vestido estampado de Pertegaz. Tamara vuelve a ser noticia por haber recuperado la ilusión junto a Hugo Arévalo, quien podría haber sido visto besando a otra mujer.

Tras la ceremonia religiosa, los invitados se desplazaron hasta el restaurante La Borda del Mentidero, donde tuvo lugar el banquete y la fiesta posterior. Tal y como desveló, Tamara en su Instagram, los invitados degustaron canelón de cigalas y langostinos tigra con jugo de gamba roja y puerro; y bizcocho caliente de chocolate con crema chantilly, entre otras delicatessen.

No sabemos si Isabel Preysler llegó al postre porque tenía otro compromiso. La 'reina de corazones' abandonaba el enlace de Cristina Reyero para acudir al 80 cumpleaños de Alberto Alcocer. El empresario reunió a más de cuatrocientas personas, en una fiesta organizada por su mujer, Margarita Hernández, en el restaruante Quinta del Prado (Madrid). Además de Isabel, también asistieron otros rostros conocidos como Cari Lapique, Pedro Trapote y su mujer, Begoña García Vaquero, Nuria González y Marisa de Borbón.