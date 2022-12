La marquesa de Griñón parece estar gafada en el amor. Cuando parecía que por fin había encontrado un chico 'diez' como ella misma lo había definido, salen a la luz nuevas informaciones. Unas informaciones que hacen sospechar que, una vez más, la hija de Isabel Preysler se podría haber equivocado y en vez de besar a un príncipe habría besado a otra rana. Hugo Arévalo, la supuesta nueva ilusión de Tamara Falcó, habría besado a otra chica. Sí, tan solo una semana después de haber declarado supuestamente su amor en la famosa boda de Dubai a la que ambos asistieron juntos y en la que la novia, esperanzada en la nueva relación de la marquesa, le habría entregado el ramo a ella.

Según ha desvelado Saúl Ortiz en 'Fiesta', el empresario habría declarado su amor a Tamara en dicha boda y una semana después, el 18 de noviembre habría besado a una chica rubia, amiga de Iñigo Onieva, de la que Hugo llevaría detrás años. El colaborador de televisión mostraba como prueba un mensaje que la misteriosa-y guapa- rubia extranjera le había mandado en inglés confesando que se habría besado con Arévalo.

¿La noche confunde a las conquistas de Tamara?

"Durante una boda, Hugo y Tamara coinciden y él se declara, le dice que está enamorado de ella. Ella le corresponde con un beso y, cuando regresan a España, asientan las bases de una futura relación. Hugo, sale por la noche y, desde hacía tiempo, estaba intentando conquistar a una chica amiga de Iñigo Onieva, que él se la presentó hace un tiempo. Diez días después de esa declaración de amor, el 18 de noviembre, Hugo consigue lo que buscaba, se besa con la chica, delante de todos, en el lugar donde trabaja Onieva", son las palabras con las que Saúl destapa la posible infidelidad a Tamara por parte de Hugo.

Parece ser que la advertencia de Iñigo Onieva a Hugo Arévalo tenía su fundamento en estas informaciones. Y es que, el que fuera prometido de la marquesa habría pedido encarecidamente al que fuera su amigo que, por favor, no hiciese daño a Tamara Falcó. Eso sí, antes de despacharse a gusto contra él y haberle llamado "sucia rata y trepa social".

Tamara desmiente que sea su novio

Como ya adelantó Diez Minutos en Exclusiva, Tamara Falcó nunca ha hablado de relación, la marquesa nos confesó que "algo hay", pero nada más. Así también se lo quiso transmitir a Aurelio Manzano. "Me deja claro que ella solo ha salido dos veces con él, pero no hay nada más de momento, aunque a ella le gustaría. Ella no lo tiene como un novio. Otra cosa importante que me cuentan es que Iñigo y Hugo no eran tan amigos como Iñigo lo está haciendo ver. Es más, una vez se pelearon y Tamara tuvo que poner paz entre ambos". Saúl Ortiz discrepa con la información de su compañero.

Por su parte, Marisa Martín Blázquez cuenta que le consta que Tamara y Hugo se mostraban como pareja ante los demás en una boda. Y antes de esta boda también asistieron juntos a un concierto de Enrique Iglesias donde se mostraron de lo más cómplices.

