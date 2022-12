Ana Rosa Quintana y Jorge Javier Vázquez han protagonizado un tenso momento en 'El programa de AR'. Los presentadores se conocen desde hace años -él fue colaborador del programa- pero siempre han tenido sus más y sus menos. Últimamente mantienen un 'combate' entre Unicorn Content, productora de la que es propietaria Ana Rosa, y La Fábrica de la Tele, para la que trabaja Jorge Javier. Pero a pesar de estas 'rencillas', el presentador ha visitado el plató de Ana Rosa para hablar de .

Todo comenzaba tras su entrada en plató, el presentador de 'Sálvame' ha dicho que se aplaudía él mismo. Ana Rosa le ha dicho que no aplauden porque desde la pandemia no hay público. Sin embargo, Joaquín Prat ha dicho: "Yo sí he aplaudido". A lo que la presentadora le ha contestado: "Pues yo no". A pesar de tener al invitado en el programa, no han seguido hablando del libro de Jorge Javier, sino de los temas de sociedad que tenían pendientes, como la relación de Ortega Cano e Isabel Luna; la reacción de Íñigo Onieva a la relación de Tamara Falcó y Hugo Arévalo; y el funeral de Bernardo Pantoja.

Captura TV

Cuando Joaquín los temas antes de dar paso a publicidad, Jorge Javier no se corta y le pregunta a Ana Rosa si le han llevado de cebo. A lo que ella le contesta: "Vamos a empezar las cosas claras, yo no te he traído, tú has venido". Entre risas, el presentador le ha dicho que era verdad y que él mismo había pedido dejarla para la última entrevista de la promoción de su libro. "El último te he dejado yo a ti que hoy cojo vacaciones", le ha contestado.



Cuando por fin han retomado la conversación sobre el libro, una de las primeras frases que ha soltado Ana Rosa ha sido para la portada del libro, en la que aparecen el presentador y su perro: "Está muy retocada la foto". A lo que él le ha explicado que se trataba de un dibujo realizado a partir de una foto.

Captura TV

Otro tema sobre el que no estaban de acuerdo es sobre la felicidad. Para Ana Rosa ha afirmado: "Uno tiene derecho a la tristeza pero tiene la obligación de ser feliz". Jorge, por su parte, ha contestado: "Eso que dices es un horror, no estoy de acuerdo. No hay nada que nos haya llevado más a la frustración que la obligación de ser feliz".

Las pullitas han durado hasta el final de la entrevista. Viendo que se alargaba, Jorge Javier le ha dicho a Ana Rosa que le llame cuando quiera para colaborar, que él irá al programa encantado. Una propuesta a la que la presentadora ha contestado, tajante: "Ya viniste y nos abandonaste".