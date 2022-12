Hace 25 días Bernardo Pantoja nos dejaba para siempre dejando a su familia destrozada y en conflicto. Las horas en el hospital mientras estaba ingresado el hermano de Isabel Pantoja y las horas en el tanatorio fueron algo desagradables para los que despedían al padre de Anabel Pantoja. La influencer parece no tener una buena relación con la viuda de su padre y otros familiares, por lo que se generan ciertas polémicas. Aunque la sevillana entraba en 'Sálvame' explicando que Junko ha tenido siempre su sitio, parece que la japonesa no piensa igual. "He pasado junto a mi marido Bernardo más de dos décadas, él siempre ha sido una persona muy especial, no solo para mí, sino para el resto de personas. Nunca ha tenido maldad pese a que hay personas que pueden pensar lo contrario", decía en un comunicado la viuda de Bernardo Pantoja.

Este martes 20 de diciembre, Junko organizaba un funeral para honrar la memoria de su marido sobre las 20 horas en la parroquia de San Gonzalo de Triana, en Sevilla. Todo parece normal pero, según contaba el reportero de 'Sálvame' José Antonio León, los miembros más mediáticos de Bernardo Pantoja no acudían (Anabel Pantoja, Isabel Pantoja, Kiko Rivera e Isa Pantoja).

Instagram

"Si los Pantoja no vienen, quedan en una posición fea, más los que viven en Sevilla como Kiko Rivera", explicaba el reportero. Junko habría ido pegando carteles en los lugares a los que solía acudir su marido con la intención de que acuda todo el que quería al hermano de Isabel Pantoja. ¿Qué piensa de este funeral Anabel Pantoja?

Parece que la influencer no quiere saber nada de la viuda de su padre y ahora se encuentra en Madrid. "Anabel ha venido a trabajar aquí en Madrid y no piensa en ir", la defendía Belén Esteban.