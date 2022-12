No hay duda de que Isabel Luna se ha convertido en el apoyo fundamental de José Ortega Canotras su separación de Ana María Aldón. Tal y como podrás ver, en exclusiva, en el número de Diez Minutos que ya está en los kioskos, después de que el diestro acudiera al recital que la cantaora ofreció en Ciempozuelos el 10 de diciembre, la pareja ha vuelto a tener una nueva cita. Esta, quizás, aún más significativa.

Isabel se acercó en su coche a la localidad de San Sebastián de los Reyes para conocer de primera mano los lugares más especiales para el diestro. Ortega Cano le enseñó su futuro museo, y también le mostró el Ayuntamiento de la localidad.

MUY CERCANOS. Su cuñado Aniceto fue el encargado de llevar a Ortega Cano al encuentro con Isabel Luna, que llegó en su propio coche. La pareja se saludó muy cariñosamente. Agencia

A continuación, los dos se fueron a tomar el aperitivo a un bar cercano y después, en el coche de Isabel, la pareja puso rumbo al bar 'El rincón de Ortega Cano', que regenta Paco, uno de los hermanos de José. Todo indica que la familia de Ortega ha aceptado con los brazos abiertos a la que podría ser la nueva ilusión del torero y la mujer que le ha hecho recuperar las ganas de salir de casa.



Agencia

Está claro que José ha conseguido la confianza suficiente con Isabel para juntarla con los suyos. Sin embargo, Ana María Aldón nunca terminó de cuajar con su familia política, tal y como se vio en su enfrentamiendo con Mari Carmen Ortega. Y parece que para Isabel Luna, Ana María tampoco es de su agrado. Preguntada por qué le había parecido su hipnosis en 'Fiesta', respondió: "Para la tele eso está muy bien, para la vida real no. Yo no creo en esas cosas". Era la segunda vez que la criticaba, la primera dijo: "Yo no pasearía mi vida íntima y mis desencuentros con mi marido… Ahora uno está en lo alto, luego viene el descenso".

Agencia