Después de haber hecho un dueto impresionante con Rocío Carrasco, Shaila Durcal ha vuelto al Mediafest Night Fever para hacer disfrutar a todos con una sorprendente actuación junto con el colaborador Kiko Hernández. Con un espectacular traje de terciopelo verde y lentejuelas de José Perea inspirado en el monstruo de la navidad, El Grinch, el periodista ha sido el invitado de esta semana en la gala del concurso de cante de Mediaset. Kiko y Shaila han cantado una versión de dos villancicos muy especiales: 'Mis deseos' y 'Feliz Navidad', sin duda un broche de oro para una noche de actuaciones estelares.

A pesar de los múltiples papeles que hemos visto de él en televisión, y que veremos, el futuro concursante de Supervivientes no había mostrado todavía sus dotes vocales por lo que su actuación fue sin duda la gran sorpresa de la gala.

Telecinco

"Me encantan los villancicos. Mañana me voy a poner esta gala ocho veces para verla con las niñas. ¡Más bonito todo!", aseguraba Kiko Hernández despertando las risas del público por su tono sarcástico. Aunque lo cierto es que no solo levantó carcajadas sino también aplausos puesto que el colaborador demostró que también tiene capacidad para entonar y empastar su voz con Shaila Dúrcal; eso sí, cuando empezaba la sencilla coreografía, Kiko perdía la letra y el compás, siempre con una sonrisa.

"Menos mal que no hay valoraciones para ti, ¿no?", bromeaba Jorge Javier Vázquez al final de la actuación. "No merecíais menos en el programa", apuntaba Hernández riéndose con una carcajada. Y es que otra cosa no, pero el sentido del humor ha sido el gran aliado del colaborador que ha dejado atrás la vergüenza para dar un show navideño a los espectadores.