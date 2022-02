La cantante fue una de las invitadas de 'Gente maravillosa', el programa que Toñi Moreno presenta en Telemadrid, y allí habló de su nueva vida en Madrid, ciudad a la que se trasladó hace poco más de un año con su marido, Dorio, y Aitana, la hija de éste.y el traslado ha hecho que esté más cerca que nunca de sus hermanos, Carmen y Antonio, y que se hayan olvidado algunas rencillas que la cantante tuvo con su hermana mayor con la que ahora, incluso, podría compartir planes profesionales . La cantante reconoce que tenían conversaciones pendientes pero que ya lo han solucionado. "Cuando se queda tanto tiempo el vacío, si se nota, pero ya sabes que como a mi me encanta hablar. Pero es algo muy bonito, poder tener esos ratitos", aseguró.

Shaila Dúrcal hizo un repaso su trayectoria personal y profesional y no tuvo reparos en hablar de sus problemas de alimentación. Aunque afirma que nunca ha tenido trastornos alimenticios si reconoce que su relación con la comida ha sido conflictiva. "A mí me engorda el aire. A mí siempre me ha perseguido subir y bajar el peso. Uno lo va llevando sobrellevando como puede. Estuve en esas edades jóvenes y con la cabeza confundida de esa forma. Nunca tuve anorexia pero sí tenía ese desarreglo de comida. Con mis padres viajaban mucho y era muy difícil", afirma.

Telemadrid

Shaila Dúrcal, que el pasado verano consiguió perder casi 20 kilos, también habló sin tapujos de la maternidad y explicó por qué no había querido tener hijos. La cantante reconoce que es muy niñera, que le encantan los bebés y que se acerca a cualquier niño que ve pero que no quería ser madre. "En ese aspecto confundo. Soy niñera en ese sentido, pero a corto plazo. Me da luego miedo tenerlos", afirma. La hija de Rocío Dúrcal ejerce de madre de Aitana, la hija de su marido Dorio que vive con ellos desde pequeña. "Para mí, Aitana, es mi hija. Me la dieron ya hecha. Me ahorré el embarazo. Yo siempre he estado en su vida, siempre he intentado ser su mejor amiga adulta porque quieres ganar esa confianza . Ella es una tipa con mucho carácter y una personalidad muy fuerte", cuenta.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io