Parece que se está preparando el listado de candidatos para viajar a Honduras. 'Supervivientes' es un programa que nos mantiene enganchados desde el inicio, ya sea por el tipo de pruebas, la presentación o por el espectáculo que ofrece pero sobre todo por los concursantes elegidos cada edición. Muchos del universo 'Sálvame' se han animado con esta aventura única pero a la vez muy complicada, entre ellos Mila Ximénez, Kiko Matamoros y Anabel Pantoja. Al ver a sus compañeros parece que Kiko Hernández se estaría pensando ir hasta 'Los Cayos Cochinos' para vivir en primera persona la experiencia tras años sentado al otro lado comentando el concurso de los demás.

El colaborador de 'Sálvame' le confesaba a sus compañeros que este año es el que más se lo está pensando: "Es el primer año que me planteo ir a 'Supervivientes' y me lo han ofrecido". Sus compañeros le ha apoyado en todo momento, porque tienen muchas ganas de ver otra faceta del colaborador pero a Kiko le frena algo para concursar.

Telecinco

"Si no acepto es porque me da miedo decepcionar. Llegar, no estar a la altura y abandonar", confesaba el colaborador. "Si vas, lo vas a hacer bien. Conoces el formato y el medio y eso te salva. Te lo digo yo", le animaba su amigo Kiko Matamoros que ya sabe también cómo es la experiencia.

Quizás sea una alternativa buena para alejarse de algunos conflictos que tiene en Madrid, como por ejemplo con su ex amiga Belén Rodríguez. Los colaboradores no están pasando su mejor época pero seguramente sea algo que con el tiempo se solucione.