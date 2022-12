Después de que Antonio David diera la campanada dejando a Olga Moreno para vivir su amor con Marta Riesco, y que Olga confirmara su relación con Agustín Etienne, la ex pareja no se había vuelto a ver las caras más allá de los encuentros a causa de compartir la custodia de su hija en común, Lola, o al menos que nosotros sepamos. Aunque con una pequeña en la familia solo era cuestión de tiempo que los que fueran la pareja estrella de los realities en los últimos años volvieran a pasar tiempo juntos, y más en Navidad.

Y es que en estas celebraciones es cuando la familia está más cerca, algo que parece que Marta Riesco vive al máximo a juzgar por sus planes de Navidad con su chico, aunque habrá una celebración que no podrá hacer con él, al menos no a solas, porque Antonio David lo vivirá con su ex y su hija.

Gtres

No, esta fecha especial no será el día de Reyes en el que podríamos ver a Marta, por primera vez unida a la hija pequeña de su novio, puesto que con Rocío Flores ya la hemos visto en más de una ocasión estrechando lazos de amistad y compartiendo planes de ocio.

Se trata de una fecha aún más especial: el cumpleaños de la pequeña Lola. Y es que este 26 de diciembre cumple 10 años la pequeña de la familia, y la primera en felicitarla públicamente ha sido su hermana mayor, Rocío Flores, quien le ha dedicado una clara declaración de intenciones a la pequeña: "10 añitos hace hoy mi bebé ♥️ Ella es mi regalo de la vida. Toda la vida 🤝 Te ama tu tata 👩‍👧", ha escrito

Instagram

Una celebración que presumiblemente unirá a todos de nuevo y es que para los Flores los cumpleaños son importantes. Precisamente la última vez que vimos a Olga y Antonio David juntos fue en el cumpleaños de este último. en una celebración que no dudamos que será especial para la pequeña pues podrá disfrutar de nuevo de toda la familia unida después de la ruptura de sus padres.