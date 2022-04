Antonio David celebra este domingo su cumpleaños y lo hace envuelto de multitud de incógnitas. Después de haberse dejado ver por primera vez junto a Marta Riesco y de que esta comparta su primera fotografía juntos en redes sociales, queda por conocer qué hará la todavía esposa del ex guardia civil, Olga Moreno, durante esta fecha tan señalada en el calendario. Una fecha en la que además, la ganadora de 'Supervivientes' tenía pactada su vuelta a un plató de televisión durante el debate del concurso que acaba de empezar.

Parece ser que los amigos de Antonio David están organizándole una fiesta de cumpleaños para celebrar este día el mismo domingo, y lo están haciendo en Málaga, ciudad donde viven todos. Sin embargo, parece ser que no están contando con ninguna de las mujeres en la vida del homenajeado: "por respeto a Olga, no han invitado a Marta, y entiendo que no tiene sentido que Olga vaya", apuntaba Raquel Bollo en el plató de 'Viva la vida', quien conocía cuáles serán los planes de su amiga durante el cumpleaños de su aún marido.

"Olga no va a estar en el debate de mañana de 'Supervivientes' ni tampoco estará en el cumpleaños de Antonio David", así de tajante era Raquel Bollo descartando que la andaluza fuera a dejarse ver durante el día de hoy. "Entendería que el día de su cumpleaños haga una comida con sus hijos pero no entendería que no celebre con su pareja actual por hacerlo con unos amigos", añadía la diseñadora antes de conocer que Marta Riesco y Antonio David celebraron el cumpleaños de éste por adelantado.

No obstante, que no se deje ver hoy, decía Raquel, no es porque Olga no vaya a seguir haciendo sus planes, y es que ha confirmado que en unos días la veremos en la gran cita de Sevilla: "Olga Moreno irá a la feria seguro. Siempre ha bajado sin David. Tiene muchas hermanas y su grupo de amigas".

