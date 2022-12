Ariadne Artiles lanza su segundo libro, 'Pura vida madre' donde, sobre todo, habla de la maternidad tras el éxito que tuvo hace unos años con su primera obra donde hablaba de cuidarse. A ella le costó ser madre, y tras un aborto consiguió tener a Ari, su primogénita. Ahora, además, tiene a las gemelas María y Julieta. Su pareja, José María García Fraile (hijo del periodista deportivo) es un padrazo, pero no piensan en boda porque están viviendo su sueño de ser familia numerosa.

'Pura vida madre', ¿de las tres palabras con cuál te quedas?

Ahora con madre, hace unos años con pura vida porque fue mi primer libro, que tuvo mucha repercusión. Ahora tenía la necesidad de hacer este libro para mostrar la maternidad real.

En este libro muestras como hay que cuidarse física y mentalmente, ¿llega a ser una obsesión?

Yo es que disfruto con lo que la vida nos ofrece. Yo como de todo. No creo que viva cuidándome, vivo nutriéndome. Yo soy una persona disfrutona. Mi madre me enseñó a comer saludable y yo enseño a los demás.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

¿En tu época de modelo eras estricta con la comida?

No, porque tengo la suerte de tener una buena constitución. Las mujeres que más comen son las modelos, porque tiene la mejor constitución.

Pero muchas en las redes sociales no muestran la realidad.

Es que en Instagram nada es real, porque preparas todos los contenidos.

Sergio R. Moreno

Tenéis tres hijas, ¿vais a por el niño?

Lo que quiero es poder respirar. Yo siempre quise una familia numerosa y ya la tengo. Me encantan los niños, pero hay que ser realista y poder dedicarle el tiempo a mis tres hijas.

¿Tienen celos entre ellas?

Todavía no comparten tanto.

¿Echas de menos tu vida de antes?

Te mentiría si te digo que no. La echo de menos y la moda de antes. Yo soñaba con ser madre, pero echo de menos mi vida de antes. Ser madre es un regalazo, porque me costó mucho conseguirlo.

GTRes

¿Te imaginabas que tu vida iba a ser así?

No, porque no pensaba en ser modelo. Yo quería estudiar Psicología. Yo no tenía ni vocación de modelo, ni sabía lo que era una revista de moda ni me las había comprada. Yo no quería ni salir de Canarias, pero a los 17 años mi madre me dijo que tenía que salir.

Dices que tu pareja es el mejor padre del mundo, ¿habrá boda?

Estoy felizmente cansada, pero feliz como estoy. No hay nada más importante que tener un equipazo en casa como el que tenemos.