Rocío Flores no se calla ante las críticas que está recibido por la celebración del cumpleaños de su hermana pequeña. Lola, la hija de Antonio David Flores y Olga Moreno, cumplió 10 años el pasado 26 de diciembre y tuvo dos celebraciones: una con su madre y la familia de esta; y otra con su padre, la novia de este, Marta Riesco, y sus hermanos, Rocío y David Flores. Mientras que la ganadora de 'Supervivientes 2021' solo publicó una foto de la celebración en sus redes, que acompañaba con un cariñoso texto -"Un día como este nació la persona que más amo en el mundo mi Lola. La que me hace reír, sentir, amar y sobre todo vivir... Te AMO"-, Antonio David, su novia y Rocío Flores no escatimaron en mostrar todos los detalles de la fiesta que organizaron para Lola, con imágenes de la pequeña: globos de su color favorito, karaoke, tarta de chocolate blanco, cena en un local de moda...

Olga Moreno reconocía públicamente, a través de un Storie, que la exposición que se había hecho en redes de la pequeña, le parecía "excesiva e innecesaria". A su vez, Rocío Flores estallaba contra las críticas que estaba recibiendo por la celebración del cumpleaños y su buena relación con la pareja de su padre, a la que había agradecido la organización de la fiesta. "Qué pena me da de la mier* de sociedad que estamos creando y en la que nos queda tantísimo por avanzar. Absolutamente vergüenza me da la cantidad de barbaridades que recibo. Si me permitís voy a disfrutar de mi familia que es lo único que me importa en esta vida. El bienestar de los míos y el mío propio por supuesto. Seguiré intentando hacer lo que más feliz que pueda a mi gente", escribía en sus redes.



Stories

Rocío también agradecía a los que la apoyaban. Y dejaba clara cuál era su actitud ante tanta polémica: "Voy a arreglarme y hacer un planazo con mis hermanos, que son lo más importante en mi vida, con mi padre y su pareja, y mi pareja y a quien no le guste, lo siento pero vuelvo a repetir que en la vida hay que avanzar y mirar por la felicidad propia y de los nuestros sin hacer daño a nadie. No puedo gustarle a todo el mundo, pero ni yo ni nadie se merece tanto odio".

Stories