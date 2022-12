Kiko Hernández ha soltado todo lo que piensa de Julia Janeiro. Al colaborador de 'Sálvame' no le ha gustado nada la actitud de la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario con la prensa que la esperaba en el aeropuesto Adolfo Suárez-Madrid Barajas. Juls, como la llaman sus amigos, regresaba de una escapada romántica a Milán con su novio, el futbolista italiano del Getafe B Tommy Rossi. La pareja ha disfrutado de un paseo por Lago di Como, de la gastronomía italiana y se han declarado su amor a los cuatro vientos en redes sociales. "l'amore della mia vita (el amor de mi vida)", escribió Julia junto a una romántica foto.

Pero su llegada a Madrid no fue tan romántica. Y es que, tras ver a la prensa, la hija de Jesulín se escondió cubriéndose la cara con su abrigo de piel. "¡Qué pesado, por favor, chico!", soltó al reportero cuando le preguntó qué tal el viaje. Seguidamente, cogió el ascensor mientras su chico la seguía. Mientras esperaban un taxi, Julia seguía haciendo gestos, visiblemente enfadada, mientras miraba de reojo en las cámaras.

Captura TV

'Sálvame' recogió las imágenes y Kiko Hernández no daba crédito ante lo que estaba viendo. "Está el hijo de famoso, luego el hijo tonto de famoso y luego la hija de Campanario y Jesulín, no se puede ser más absurda, lo fácil que es decir gracias vengo cansada pero como no te da…", decía el colaborador televisivo. Y su enfado, iba en aumento: "Pero ¿Quién eres tú? ¿La hija de Jesulín y Campanario? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho para que compañeros estén pasando frio esperándote en la puerta de un aeropuerto?".

Mirando a cámara, como si estuviese mirando directamente a la hija de María José Campanario desvelaba: "Cuando papá no te daba dinero para ponerte aquí y allí (en referencia a sus retoques estéticos), entonces llamabas y decías voy a negociar un reality con Telecinco, ahora ya como papá me da 6000 euros todos los meses…".