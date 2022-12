La relación de Julia Janerio y el futbolista Tommy Rossi se consolida. La pareja ha celebrado su primer año de relación este mes de diciembre y para celebrarlo ha disfrutado de una escapada romántica a la capital italiana de la moda, Milán. La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario ha dejado constancia en sus redes del viaje de lujo y placer que ha disfrutado junto a su novio. No ha faltado visita a Lago di Como junto al "l'amore della mia vita (el amor de mi vida)", escribió junto a una romántica foto.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Julia y Tommy, que viven juntos desde el pasado octubre, están disfrutando de un momento muy feliz en su relación y es que la influencer ha conseguido, por fin, la estabilidad sentimental tras dos relaciones anteriores fracasadas con otros dos futbolistas, Brayan Mejía y Álex Balboa. Italia es uno de los países favoritos de la hija de María José Campanario. Tanto es así que el pasado mes de febrero también estuvo en Milán en un evento relacionado con el mundo del diseño y en junio ella y el futbolista visitaron Venecia. Quizá tenga mucho que ver que su pareja, que actualmente juega en el Getafe B, haya nacido en ese país.

GIM

Lo cierto es que tras esta escapada romántica, la pareja aterrizaba en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, con caras de cansados, cargados de maletas y con looks al más puro estilo de la familia Kardashian: Juls (como se hace llamar en redes) con chándal pero cuidando al máximo hasta el más mínimo de los detalles de su 'outfit': un abrigo de piel y zapatillas nuevas, todo en tonos beige, tierra y blancos.