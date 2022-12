Hoy en día, dejar de seguir a alguien en redes sociales es sinónimo de no querer saber nada de esa persona. Y eso es lo que parece que Ana Obregón quiere saber de Carolina Monje, la joven con la que salía Aless Lequio cuando falleció en mayo de 2020, nada. La presentadora y la diseñadora vivieron momentos muy duros y se apoyaron mutuamente pero ahora sus vidas han tomado caminos separados. Carolina anunció en sus redes sociales su compromiso con su actual pareja, que también se llama Álex. La diseñadora publicó una foto junto a su novio enseñando su anillo de compromiso, y junto a la imagen, escribía "Yess".

El post de la joven se llenó de likes y comentarios felicitando a la pareja y muchos eran los que esperaban ver entre ellos, el de Ana Obregón. Lejos de hacerlo, la reacción de la bióloga habría sido hacer un 'unfollow' a Carolina. Es decir, dejar de seguir en redes sociales. El motivo habría sido que a Ana esta noticia le recuerda los planes de futuro que tenían la diseñadora y su hijo.

Están siendo unas navidades díficiles para Ana Obregón, que presentará las Campanadas de Fin de Año en La 1. La pasada Nochebuena, la bióloga compartía un post en el que escribía que daría la vida por estar junto a su hijo y sus padres.

"Es mi primera Nochebuena sin Papá, Mamá y sin ti, os pido que no os enfadéis conmigo si ya no puedo celebrarla nunca más, si muero de pena… Estaré con mi cuerpo y mi alma sola en la tierra, pero como mi corazón emigró con el vuestro mañana adornaremos el cielo de bolas, pinos y luces de todos los colores. Daría mi vida por estar con vosotros", escribía junto a la imagen.