Carolina Monje, la que fuera novia de Aless Lequio, tiene la mejor de las noticias tras unos años muy duros. La joven contraerá matrimonio con su nueva pareja Alejandro Lopera y lo anunciaban muy emocionados por las redes sociales. Hace dos años de la muerte a causa del cáncer del hijo de Ana Obregón. Algo que llevará siempre en el alma y que nunca olvidará pero la vida continua para todos. Su futuro marido es un joven empresario y a día de hoy el director de una conocida marca. Ambos parecen muy felices en su relación.

Lo que vivió con Aless fue muy duro y sigue llevándole en lo más profundo de su corazón. Pese a ese dolor, la joven ha intentado rehacer su vida con este chico y, pese a que prefiere llevar su nueva relación fuera del foco mediático, se puede observar por sus redes que son de los más felices.

"Mi mejor amiga para siempre", escribía el joven mientras Carolina compartía la misma fotografía diciendo: "yesss". Las que pueden ser unas fechas algo duras para algunos, para la joven parece que han supuesto una nueva alegría en su vida. Recordemos que su ex suegra, Ana Obregón está pasando por unos años complicados, no solo por el fallecimiento de su hijo, sino por la pérdida de sus padres. Desconocemos si continúan teniendo relación Carolina y la actriz pero imaginamos que sí, ya que ambas se apoyaron la una en la otra con la trágica noticia del joven. Desde Diez Minutos le deseamos la mejor de las suertes para esta nueva aventura.