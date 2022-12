Mario Vargas Llosa está atravesando un momento difícil y es que después de casi una década de amor con Isabel Preysler, la pareja ha anunciado la ruptura definitiva después de un categórico mensaje de la socialité echándole de casa. Ahora, el literato se encuentra en su propio piso alejado de su ya ex novia y volcado en su familia y es que parece que sus hijos están siendo el máximo apoyo para el escritor, o al menos así lo ha visto 'Sálvame' que ha recogido sus primeras imágenes después de que se hiciera pública la ruptura.

"Tenemos las primeras imágenes en el aeropuerto de Madrid- Barajas con una mujer rubia, en la zona privada", ha anunciado Terelu Campos en el programa donde han mostrado cómo, con un libro bajo el brazo, el literato se acercaba a esta zona privada acompañado por esta mujer que iba junto a su hijo, Álvaro Vargas Llosa. Una estampa que nos dice mucho y es que el peruano ha querido poner tierra de por medio, al igual que también ha hecho Isabel Preysler.

Telecinco

En medio del conflicto amoroso, padre e hijo han tomado la decisión de viajar para tomarse las uvas en otro país europeo, concretamente en Francia y es que, según comentaba Carmen Alcayde, Álvaro Vargas Llosa confesaba que irían a París a pasar el Fin de Año en el momento en el que se pronunciaba sobre la ruptura de su padre. No obstante, Terelu apuntaba a que puede haber un cambio de rumbo y apostar por pasar estas fiestas con su ex mujer, Patricia Llosa, quien se encuentra en estos momentos en República Dominicana, ¿habrá reencuentro de la ex pareja justo después de romper con Isabel Preysler?