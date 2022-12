Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa han roto. La madre de Tamara Falcó ha confirmado que ella y el premio Nobel han decidido poner punto y final a su historia de amor tras casi ocho años de relación. "Mario y yo hemos decidido poner fin a nuestra relación definitivamente. No quiero dar ninguna declaración más y agradezco a los amigos y medios de comunicación que nos ayuden en esta decisión" ha asegurado Isabel Preysler en la revista 'Hola'. La socialité está muy triste y está pasando unas Navidades complicadas porque, tras la ruptura con el premio Nobel, ya han pasado estas fiestas por separado.

Isabel Preysler, que sigue siendo un icono de moda y elegancia, y Mario Vargas Llosa ya no viven bajo el mismo techo y según apunta la misma publicación que ha anunciado su ruptura, algunas de las causas podrían ser los celos infundados y el desgaste de su relación con el paso de los años. Al parecer, los últimos meses de convivencia entre la madre de la marquesa de Griñón y el escritor no han sido fáciles y la gota que colmó el vaso fue a mediados de diciembre cuando, tras una escena de celos del premio Nobel, éste decidió abandonar la casa de Isabel Presyler e instalarse en su piso del centro de Madrid. Al parecer, no era la primera vez que algo así ocurría pero si ha sido la definitiva para Isabel que ha decidido no seguir apostando por esta relación.

Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa hicieron una de sus últimas apariciones públicas el pasado 24 de octubre en el Teatro Real de Madrid donde fueron a ver la ópera 'Aida'. Solo unos días antes, habían sido los anfitriones de un encuentro al que acudió, entre otros, Cayetano Rivera. No está siendo un año fácil para la familia Preysler ya que la ruptura de Isabel y Mario, se ha unido a los momentos difíciles de Tamara Falcó tras poner fin a su relación con Íñigo Oniega y las dificultades con su nueva ilusión, Hugo Arévalo.

Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa, que siempre ha mostrado su apoyo a Tamara Falcó, comenzaron su relación en el año 2015 cuando unas fotografías de ambos sorprendieron a todos. Hacía poco más de un año que ella había enviudado de Miguel Boyer y él seguía casado con Patricia Llosa, madre de sus tres hijos. Pero su historia de amor pudo con todo y se fueron a vivir juntos a la casa de ella en Puerta de Hierro. Ahora, después de casi ocho años de amor, han decidido tomar caminos separados y convertirse en una de las rupturas más sonadas de los famosos.