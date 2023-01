Sara Carbonero está rota estos días, y es que ha perdido a una gran amiga. La influencer Elena Huelva, que mostró a través de redes sociales su lucha contra el cáncer, falleció este martes 3 de enero tras un largo recorrido con una enfermedad llamada sarcoma de Ewing, que no ha podido superar. Decenas de famosos han mostrado sus condolencias en Twitter e Instagram, pero sin duda quien tenía una relación más cercana con ella era la periodista. Una amistad que traspasó las redes y se convirtió en algo muy real: compartieron grandes momentos juntas, pero ahora la vida se la ha arrebatado, y no ha querido perder la oportunidad de darle su último adiós a su amiga.

Sara se ha presentado este miércoles en el tanatorio en el que se encuentra el cuerpo de Elena y toda su familia en estos momentos tan duros, y lo ha hecho con una bonita muestra de amor y respeto yendo con un gran y precioso ramo de flores. Sin duda, un detalle que habrán agradecido con mucho cariño.

Gtres

Sara fue de las primeras en despedir a Elena en redes sociales con un largo y bonito mensaje en el que mostraba el dolor que le había inundado al enterarse de la noticia, acompañado de un gran vacío y tristeza. "Aún no me puedo creer que no vaya a escuchar nunca más tu dulce voz, que no podamos intercambiar canciones de madrugada ni disfrutar de todos los conciertos que nos quedaban por vivir, escribía Sara en Instagram junto a varias fotos que demuestran lo unidas que estaban.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Carbonero no ha dejado pasar la oportunidad de contar un poquito cómo era Elena en la intimidad: "Nunca he conocido a nadie que amara la vida tanto como tú", expresaba, antes de añadir: "Siempre con tu sonrisa, tu gratitud, tu generosidad, tu preocupación por todo el mundo y tus ganas infinitas. Siempre viendo el vaso medio lleno y animando a los demás".

La periodista ha reconocido que tanto ella como sus hijos la van a echar mucho de menos, y es que su amistad ha marcado un antes y un después en su vida: "Gracias por todo lo que me has ayudado y enseñado. Ojalá haber tenido algo más de tiempo para bailar", se despedía.