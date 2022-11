Sara Carbonero desvela cómo está tras su último susto de salud. El pasado 21 de noviembre, la periodista tuvo que ser operada de urgencia tras una revisión en la clínica Universitaria de Navarra en Madrid y, durante sus días en el hospital, ha estado arropada por su familia y amigos. Su madre y su hermana Irene; su comadre Isabel Jiménez y su novio Nacho Taboada no se han separado de su lado y, este pasado lunes 28 de noviembre, Sara Carbonero recibía el alta hospitalaria para continuar con su recuperación en su casa.

Tras salir del hospital, Sara Carbonero, que durante los días de ingreso compartió algunos Stories como el de un arcoíris tras una tormenta que podríamos interpretar como que después de la tormenta siempre sale el sol, ha reaparecido en sus redes sociales para explicar cómo está y dar las gracias por todos los mensaje de cariño y apoyo recibidos. Junto a un vídeo grabado mientras iba en el coche al salir del hospital, la periodista ha escrito unas emotivas palabras.

"Este vídeo es de ayer, minutos después de que me dieran el alta, saliendo del hospital. Cuando la felicidad no me cabía en el pecho por el mero hecho de sentir de nuevo el aire en la cara y poder respirar y disfrutar de otro atardecer más. Estoy muy bien. Muchísimas gracias a todas y todos los que os habéis preocupado, por las innumerables muestras de cariño recibidas estos días. Me abruman y a la vez me llenan de energía para seguir adelante" escribe junto a un emotivo vídeo en el que el aire le da en la cara tras abrir la ventanilla del coche.

"Sirva este mensaje de agradecimiento, tanto a los médicos de la Clínica Universidad de Navarra, una vez más, por llevarme en volandas y cuidarme estos días, como a mi gente, la de siempre, ese grupo reducido de personas que no me ha soltado la mano ni un segundo y que me ha hecho ser consciente de lo fuerte que es el ser humano si está rodeado de amor" escribe emocionada. "No me quiero extender mucho más, como reza la canción que me ha acompañado y 'salvado' estos días de 'encierro', de esta 'Rabia suave': 'Yo quiero bailar'", continúa.

Gtres

"Me quedo además con una frase de uno de mis médicos que será mi mantra desde hoy: “Cada día tiene su afán”. Que todos consigamos encontrarlo en las pequeñas cosas. En una familia incondicional, en una mano que te sujeta fuerte mientras te toca los acordes de guitarra de tu canción preferida para dormirte, una voz que te lee el periódico cada mañana, unos brazos firmes que te sostienen para ponerte en pie de nuevo y dar paseos en círculo por los pasillos del hospital. Unos niños que te esperan en casa con los brazos abiertos y la pizarra llena de mensajes. Unas amigas que cogen el primer avión para traerte unas flores y un puñado de risas." escribe Sara Carbonero explicando algunos de los episodios que ha vivido estos días. La misma pizarra de la que habla en las que sus hijos le dejaron mensajes es la que ella ha usado para escribir un enorme 'Gracias'.

"Me siento en paz y agradecida con la vida, también con estos baches que nos ubican de nuevo y nos recuerdan lo verdaderamente importante de la misma. Que nos hacen un poquito más sabios y nos enseñan a vivir al día. A abrazar la incertidumbre. Confiar, amar, y recordar que el afecto es lo verdaderamente revolucionario, que seamos amables siempre con los demás porque nunca sabemos la batalla que está librando cada uno. #GRACIAS" termina el mensaje de Sara Carbonero cuyo vídeo finaliza con una frase contundente. "Me he dado cuenta que estar con los que uno quiere es suficiente" de Walt Whitman.