"Desde esta mañana, Elena os baila y os mira desde su estrella", escribía la familia de la influencer a través de sus redes sociales confirmando el fallecimiento de la joven. La sevillana nos ha dejado este martes 3 de enero del 2023 después de cuatro intensos años luchando contra el cáncer, un Sarcoma de Erwing que le fue diagnosticado con 16 años y que la ha convertido en un referente y un ejemplo a seguir por la forma genuina con la que ha afrontado la enfermedad.

Son muchos los famosos que eran amigos de la joven y le han ido acompañando en sus peores momentos de la enfermedad. Ana Obregón, Aitana, Manuel Carrasco y Sara Carbonero eran algunos rostros conocidos amigos de la joven que hoy lloran la pérdida de la influencer. Con su lema "mis ganas ganan" nos robó el corazón a todos, y es que su positivismo siempre te sacaba una sonrisa. Hace pocas horas, la misma joven escribía su último post sin apenas fuerzas: "Hoy me he despertado no de la mejor forma, es más , nada bien, un muy susto. Están siendo días muy difíciles, están siendo muy complicados cada vez más , pero como sabéis yo soy más fuerte, y más complicada. Quiero que sepáis que yo ya gané, hace mucho. Seguimos, siempre", escribía la joven en una foto dónde se puede apreciar como sus familiares le cogen de la mano.

Instagram

Emi Huelva, hermana de la influencer, le ha dedicado unas emotivas palabras a la que es su heroína. "Te amo hermanita, sígueme siempre. Yo te seguiré", le escribía la joven en un storie donde se les ve a las dos muy sonrientes. Desde Diez Minutos le deseamos a la familia nuestro más sentido pésame y mandamos toda la fuerza necesaria para afrontar este duro golpe.