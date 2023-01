El Día de Reyes es un día muy especial para todas las familias, pero aún lo es más para la familia de Paz Padilla. Cada año, la cómica aprovecha la Noche de Reyes para decorar a lo grande todo el salón de su casa y prepararlo para la comida familiar del día 6, una oportunidad en la que disfruta con sus amigos y su familia, en especial, con su hija Anna. Y este año no ha sido diferente. La presentadora ha estado preparándolo todo para sorprender a su hija en la noche más mágica del año, tal y como manda la tradición. La temática es diferente cada año, pero el resultado siempre deja sin palabras a Anna Ferrer, que este año ha recibido los regalos de Sus Majestades con su casa convertida en un circo.

El 'Circo Padilla' ha abierto sus puertas con Paz como maestra de ceremonias ante una Anna Ferrer completamente en shock. "Como cada año los Reyes han llegado a casa, siempre con Alegría y amor!!! Pasen y vean “el circo de las Padillas” con los barbudos de @xoan_viqueira !!!🎪🎡🎠", escribía Paz junto a unas imágenes posando junto a su hija y con la increíble decoración montada en su casa.

Acróbatas, payasos o contorsionistas repartidos por toda la 'carpa' que ha montado Paz Padilla en el salón de su casa. Lucecitas, globos, gorros de Papá Noel... y, por supuesto, los regalos han completado la decoración navideña de la casa de la presentador y actriz. La estancia está repleta de paquetes que hoy mismo serán desenvueltos por los seres queridos de la cómica, que no deja de sorprender al mundo con su innegable ingenio.

