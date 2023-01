La relación entre Olga Moreno y Agustín Etienne va viento en popa. La pareja ha demostrado que su complicidad ha hecho que su relación de amor crezca y sea cada vez más fácil por lo que podrían empezar a plantearse dar más pasos en su relación y formalizar algunos aspectos. Actualmente Olga sigue viviendo en Málaga, donde regenta una tienda de ropa, aunque no para de hacer escapadas a Madrid por trabajo y por amor, ya que su chico vive en la capital donde mantiene su negocio de representación de profesionales.

Los viajes de Olga están siendo cada vez más frecuentes lo que hace indicar que la relación es cada vez más sólida por lo que la malagueña podría estar ya preparándose para mudarse a la capital. Pero, en caso de que se mude, ¿qué va a pasar con la tienda que regenta en Málaga?

Telecinco

"Olga Moreno está estudiando mudarse a Madrid por amor", aseguraba el programa 'Fiesta' cuyos colaboradores han dejado claro que aún no se sabe en qué punto se encuentra la empresaria sobre este posible traslado. Aunque algunos apuntan a que todo podría estar preparado para trasladarse después del curso escolar, otros señalan que solo se trata de una idea y que estarían pensándolo, pero no tiene nada asegurado. Lo mismo pasaría con la tienda, que mientras unos apuntan a que quiere traspasarla, otros señalan que podría apoyarse en sus dos mejores amigas que llevan ayudándola los últimos 3 años.

En lo que sí han coincidido es que este traslado alejaría a su hija Lola de su padre, Antonio David, quien podría estar también hablando con Marta Riesco para irse a vivir juntos. Y es que mientras que Marta tiene una relación cada vez más estrechas con las hijas de Antonio David, todo parece indicar que Olga no tanto. "La relación [de Olga Moreno] con Rocío Flores está un poco fría aunque no tiene nada que ver con que sea pareja del representante", aseguraba Amor quien ha señalado que el problema está en que no quiere que exponga a su hermana Lola en redes sociales. Una queja que ya hizo pública en el cumpleaños de la pequeña.