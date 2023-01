Repasamos, en imágenes, la relación de Rocío Flores y Olga Moreno. La colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' y la ganadora de 'Supervivientes 2021' han sido uña y carne desde que la sevillana llegara a la vida de Antonio David Flores, padre de Rocío, y compañero sentimental de Olga los últimos 21 años. En octubre de 2021, se confirmaba la separación de la pareja, padres de una niña, Lola, y, unos meses después, la nueva relación del ex guardia civil con la periodista Marta Riesco. Antonio David Flores y Olga Moreno, su relación en fotos.

Rocío Flores se convirtió en el mejor apoyo de Olga Moreno tras su separación de Antonio David Flores y la joven aseguró que, a pesar de la ruptura, siempre iban a ser una familia. Pero la hija de Rocío Carrasco se mostró muy decepcionada con 'Oa' como ella llama a la ex de su padre cuando rompió su silencio sobre su separación y ella fue casi la última en enterarse. Tras semanas de dudas sobre su relación, Rocío desvelaba, con un mensaje de apoyo a Olga, que su buen rollo continúa y que siguen tan unidas como el primer día. Antonio David Flores, repasamos su vida en imágenes.

A continuación repasamos, en fotos, la relación de Rocío Flores y Olga Moreno. La hija de Rocío Carrasco conoció a la sevillana cuando ésta comenzó su romance con Antonio David Flores en 2002, un año y medio después de que empezase la relación entre ambos. En un primer momento, según Rocío, no aceptó a su madrastra y le puso las cosas difíciles. "Le pinté toda la cara, el pelo... Pero me supo ganar", aseguró la joven. Y así fue. Poco a poco la diseñadora consiguió hacerse un hueco en la vida de Rocío y convertirse en una parte imprescindible de ella, sobre todo después de que la hija de Antonio David y su hermano se mudaran a su casa. Desde entonces, Rocío considera a Olga Moreno una segunda madre, a la que llama cariñosamente 'Oa'. Además, la nieta de Rocío Jurado afirma que es una de las personas "más importantes" de su vida. "Lleva conmigo desde que tengo prácticamente uso de razón. La adoro", dice. Rocío ha aclarado que nunca ha llamado 'mamá' a Olga. Según la hija de Antonio David, "en casa no la llamamos mamá, la llamamos 'Oa' porque mi hermano David empezó a llamarla así". Rocío Carrasco y Rocío Flores ¿por qué no se hablan?



La joven y la sevillana siempre han salido una en defensa de la otra. Así, Olga ha asegurado, frente a quienes tildaban a Rocío de 'mala hija', que la joven no es "ni violenta ni agresiva", y que nunca ha hablado mal de su madre. Por su parte, la nieta de Rocío Jurado ha sacado la cara en más de una ocasión por su madrastra, defendiéndola ante su madre. En este sentido, desmintió las acusaciones sobre Olga asegurando que no veía reflejada a la empresaria en las descripciones que Rocío Carrasco hacía sobre ella. Y le mandó un mensaje a su madre: "Creo que debería estarle bastante agradecida a Olga Moreno por habernos cuidado".