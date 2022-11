La relación de Marta Riesco y Rocío Flores es cada vez más cercana. Cuando saltó a la luz que Antonio David Flores había encontrado el amor en la guapa reportera de 'El programa de Ana Rosa' su relación se enfrió mucho. Tenían una gran amistad pero que 'Ro' se sintiese 'traicionada' por su compañera de programa hizo que tomasen distancia. Una distancia que poco a poco se ha ido acortando. Aunque ya no comparten programa; primero porque Rocío Flores ha decidido centrarse en su carrera como 'influencer' y segundo porque Marta ha cambiado las mañanas por los fines de semana y ahora trabaja en el programa 'Fiesta' siguen manteniendo el contacto gracias al padre de la hija de Rocío Carrasco.

Hace tan solo unos días acudían juntos a un espectáculo y aunque evitaban posar juntos, dentro se vio la complicidad que han recuperado la reportera y la nueva presentadora de moda. Este sábado les hemos vuelto a ver compartiendo pantalla. Marta Riesco ha entrevistado a Rocío Flores. Ambas, visiblemente nerviosas se han mostrado de lo más conciliadoras.

Lo primero que ha dejado claro es que lo importante para ella es que su familia sea feliz. "Mientras mi padre sea feliz contigo y Olga con Agustín, pues todos felices", comentaba Rocío a Marta dejando claro que lo primero es la felicidad de su familia.

Para quitar hierro y nervios a la hija de Rocío Carrasco, Marta Riesco ha bromeado diciendo que va de blanco porque se casa con su padre, aunque luego ha dejado claro que era una broma.



Una vez asimilada la relación de su padre y Marta Riesco, Rocío Flores ha admitido que tiene cariño a Marta, el mismo que tenía cuando eran compañeras de trabajo en 'El programa de Ana Rosa'.

Rocío Flores también ha aclarado que nadie le ha echado de la televisión y ahora no tiene intenciones de volver porque necesita un poco de espacio para pensar en ella. La hija de Antonio David Flores ha contestado a todas las preguntas que le han formulado los colaboradores de 'Fiesta'.

Sobre su madre ha dicho que ahora mismo la prioridad es ella. "Necesito estar tranquila y estoy bastante al margen de todo lo que se está diciendo", aunque ha dejado claro que lo está pasando muy mal por su padre pero "como cualquier hija".

Rocío Flores no niega poder tener un acercamiento pero que necesita mucho tiempo y mucha calma. "Ahora es tiempo de pensar en mí".

De verdad MR tenías que hacer todo este show para tu persona? Ni si quiera le ha preguntado nada a Rocío Flores sobre el evento. #YoMeRebelo12N pic.twitter.com/A7mayhxj5G — TE LO DIGO 👽 (@LoDigoConFlow) November 12, 2022





Su ruptura con Agustín



Sobre si ahora tiene un nuevo representante tras su ruptura con Agustín, Rocío lo ha negado. "No tengo representante y no creo que lo tenga". Y es que, con la actual pareja de Olga Moreno ha pasado algo en el plano laboral que hace imposible que vuelva a contar con sus servicios de representación. Rocío ha dejado claro que no tiene nada que ver con la relación sentimental que éste mantiene con Olga, es algo que sucedió entre ellos. <<ffx3ast7486

Su relación con Olga Moreno

Aunque ahora su relación con Olga no pasa por su mejor momento, tiene la intención de retomar la relación que tenían antes. "Ella no es mi amiga, es la persona que me ha criado", han sido las palabras con las que ha dejado claro su unión tan especial con la exmujer de su padre.

Rocío se emociona con las palabras de Marta Riesco

La joven ha dejado claro que con Marta ha tenido que pasar por un proceso de asimilación porque pasó de ser su compañera de trabajo y amiga a ser la novia de su padre. "A Rocío la puedes ver como una persona seria y da un sensación de distancia. Pero no tiene nada que ver Rocío es una persona super amable, super cariñosa, que ha estado muy pendiente de mí durante estos meses que me ha pasado de todo. Que esté aquí aguantando todo este chaparron el día que presenta un evento es algo que le voy a agradecer toda mi vida", han sido las palabras que han hecho llorar a la hija de Antonio David Flores.

Gtres

Minutos antes de la conexión en directo, la novia de Antonio David Flores se mostraba de lo más nerviosa. Desde el Palacio de Congresos de Barcelona que se ha vestido de gala para ser el escenario perfecto del Golden Nail Congress, un evento en el que se dan cita prestigiosos profesionales para mostrar lo mejores técnicas del 'nail art' en el que Rocío Flores ejerce como presentadora.